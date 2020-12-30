В России появился закон о биологической безопасности граждан

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал закон "О биологической безопасности в РФ". В соответствии с ним в России будет создана государственная информационная система в области биологической безопасности. С ее помощью будет вестись мониторинг биологических рисков, разработок в сфере биологии и генно-модифицированной продукции.

Закон вводит в российское законодательство понятия, связанные с обеспечением защиты граждан РФ от биологических и химических угроз. Он определяет основы государственной политики и полномочия федеральной и региональной власти в этой сфере.

Кроме создания единой информационной системы мониторинга и контроля за распространением инфекционных болезней, законом вводится также учет за производством, потреблением и перемещением за границу РФ антимикробных препаратов, которые делают человека нечувствительным к антибиотикам. Такие препараты будут продаваться только по рецепту.

Также документ определяет меры для предотвращения террористических актов и диверсий с применением биологического оружия. Как ранее поясняли в Комитете Госдумы по охране здоровья, на территории России есть порядка 30 объектов, способных представлять химическую или биологическую опасность.

До подписания закона в российском законодательстве отсутствовал понятийный аппарат, определяющий деятельность по обеспечению биобезопасности граждан. Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму в декабре 2019 года, в первом чтении он был принят 24 января 2020-го.