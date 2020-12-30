В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами

Одним из высокотехнологичных образцов вооружения, работа над которыми ведется в России, являются лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, а также оптическими и оптико-электронными средствами противника.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

- В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника, - сообщил замглавы оборонного ведомства страны.

Алексей Криворучко добавил, что новые системы будут работать в комплексе с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующим высокоточным оружием. Помимо этого ведется разработка радиочастотного комплекса для вывода из строя радиоэлектронной аппаратуры беспилотных аппаратов.

Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили комплексы "Пересвет". Данные лазеры входили в перечень оружия на новых физических принципах, о котором президент России Владимир Путин рассказал в марте 2018 года.

Подробная информация о системе "Пересвет" засекречена. По имеющимся в открытых источниках данным, комплекс используется для прикрытия мобильных ракетных комплексов.