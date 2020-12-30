В США медбрат заразился коронавирусом после прививки вакциной Pfizer

Медбрат отделения реанимации в Калифорнии сдал положительный тест на коронавирус спустя восемь дней после прививки вакциной Pfizer, сообщает телеканал ABC 10News.

По данным издания, 18 декабря 45-летний санитар привился от COVID-19. После вакцинации ощущал боль в руке в течение дня, но других побочных эффектов не последовало. Однако через шесть дней почувствовал себя плохо, появился озноб, боль в мышцах и суставах. Тест на коронавирус оказался положительным.

Специалист по инфекционным заболеваниям Кристиан Рамерс полагает, что медбрат мог заразиться коронавирусом еще до вакцинации. Для выработки защиты после прививки необходимо около 10-14 дней, свидетельствуют клинические исследования.