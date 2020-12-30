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30.12.2020 17:26
Рубрика: Экономика

Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Еще одна российская вакцина от коронавируса, разработкой которой занимается Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), будет направлена на формирование клеточного иммунитета, а не антител. Об этом руководитель агентства Вероника Скворцова сообщила в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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"Мы видим образование специфических антител, причем антител вирусонейтрализующих. Но в отличие уже от известных созданных вакцин это не будет как бы превалирующий компонент действия. Для нас будет важнее, что мы будем видеть компоненты этих рекомбинантных белков в рецепторах на Т-лимфоцитах и включение клеток памяти в формировании клеточного иммунитета. Кстати говоря, клеточный иммунитет существенно более длительный, чем гуморальный, он длится, как правило, годами, а не месяцами", - пояснила Скворцова (цитата по ТАСС).

По ее словам, специалисты ФМБА работают над созданием вакцины, которая влияет преимущественно на клеточный иммунитет, при этом обладает некоторым влиянием на образование антител. "Но этот эффект (антителообразование - прим. "РГ") не является превалирующим", - подчеркнула она.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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