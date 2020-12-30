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30.12.2020 04:22
Рубрика: Общество

Волшебной таблетки не создано, поэтому - надо прививаться

Текст: Михаил Каган (заслуженный врач России, ведущий научный редактор Vrachu.ru)
Российская газета - Неделя № 297(8351)
- Вакцинация - это то, что реально может быстрее остановить пандемию COVID-19, как это уже не раз бывало в истории человечества cо многими другими инфекциями.

Я родился в 1959 году, всего за четыре года до этого была создана и стала применяться вакцина от полиомиелита. Мое поколение уже было защищено от этой опасной болезни, но среди моих более старших друзей есть и те, кто родился до этой вакцины и стал инвалидом после перенесенного в детстве полиомиелита.

Фото: Александр Корольков
Какую вакцину привить: решает врач или каждый выбирает сам?

Я уже вырос в среде, где прививки от полиомиелита, дифтерии, кори и других инфекционных болезней воспринимались как должное, необходимое и обязательное. Но если бы вам удалось поговорить с людьми, родившимися в первой половине прошлого века, то вы бы смогли ощутить весь тот ужас, которым сопровождались вспышки этих заболеваний. Сомневающимся в пользе прививок я бы посоветовал заглянуть в источники, посмотреть данные о смертности от инфекций. Тогда вы бы смогли осознать масштабы потерь, которые в те годы затрагивали большинство семей. Именно создание вакцин изменило к лучшему жизни миллионов людей.

Например, вакцина против кори была лицензирована в 1960-х годах, но ее распространение по миру было сначала медленным, и даже через 30 лет, по данным ВОЗ, около 800 тысяч детей умирали от кори каждый год. Но начиная с 2000 года, когда охват вакцинацией против кори значительно увеличился, смертность от этой инфекции в мире снизилась на 80 процентов, и это означает, что вакцина спасает жизни около 1500 детей в день.

Есть еще один серьезный аргумент в пользу вакцин. От таких вирусных инфекций, как полиомиелит, корь, гепатит В и многих других, до сих пор не создано эффективных лекарств - противовирусные препараты создавать сложно. Тем не менее именно благодаря вакцинам человечество смогло с этими инфекциями справиться и взять их под жесткий контроль.

Аналогичная ситуация, уверен, будет и с нынешней пандемией. Несмотря на все усилия, волшебной таблетки против COVID-19 так и не создано, и нет никаких гарантий, что это возможно в обозримом будущем. Зато мы наблюдаем очевидные успехи в производстве вакцин, часть из которых в результате клинических испытаний к настоящему моменту уже доказали свою эффективность и безопасность. И сейчас самой актуальной задачей во всех странах является как можно более полный и быстрый охват вакцинацией самых широких слоев населения. Это позволит не только снизить смертность, но и выработать коллективный иммунитет, необходимый для прекращения пандемии.

Общество Здоровье

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