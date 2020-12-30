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Верните это в магазин. Пять вещей, которые нельзя дарить на Новый год

Текст:   Антон Благовещенский
30.12.2020,  
13:04
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Известно, что носки, крем и пена для бритья - это лидеры антирейтинга новогодних (да и не только) подарков. Однако не стоит забывать, что есть и другие вещи, которые можно смело включить в топ самых неудачных подношений. Дарить их не то чтобы стыдно, но без согласования с адресатом точно не стоит.

Отметим, что речь идет о вещах из мира технологий. Что же это за штуковины?

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1. Недорогой смартфон или кнопочный телефон. Во-первых, у большинства людей он уже есть. Зачем человеку, у которого есть один недорогой смартфон, еще один такой же? Чтобы четыре симки вставить? Да и работать он будет скверно (а за достойный аппарат придется заплатить около 10 тысяч рублей). Та же история и с кнопочным бабушкофоном - в большинстве случаев он станет совершенно бесполезным подарком.

2. Наушники. Без предварительного одобрения и уточнения модели такое дарить нельзя. Что вы знаете о предпочтениях человека, форме его ушных раковин? А вдруг не подойдут? А если он не любит "беспроводной звук", не хочет затычки или, наоборот, их фанат, но вы не знали об этом? Будет неловко, и придется возвращать покупку в магазин.

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3. Мышь, клавиатура или комплект из того и другого. Пожалуй, разъяснения тут излишни. У каждого дома есть все это, и подарок будет в лучшем случае собирать пыль на шкафу, в худшем - его передарят такому же несчастному.

4. Дешевый планшет. Дарить такое можно только врагам. Это будет тормозное и работающее с ошибками устройство, на котором нельзя будет делать примерно ничего. В результате девайс просто забросят на дальнюю полку и забудут.

5. Подписка на кино или музыку. Один из лучших способов попасть впросак, если вы не спросили одариваемого, каким сервисом привык пользоваться. Сервисов много, получатель подарка всего один, шанс осрамиться велик.

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