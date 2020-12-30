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30.12.2020 10:42
Рубрика: В мире

Власти Швеции закрыли оппозиционный канал

Текст: Надежда Ермолаева

Крупнейшие оппозиционные издания Швеции вышли с черной заставкой на своих страницах в знак протеста против закрытия правительством Швеции оппозиционного канала SwebbTV, на который было подписано более 60 тысяч человек.

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Канал, как сообщает "Википедия", выражал ультраправые точки зрения шведского общества, выступал против миграционной политики властей, поддерживал традиционные семейные ценности и был рупором партии "Шведских демократов". Некоторые программы телеканала набирали до 100 тысяч просмотров.

По версии шведских СМИ, правительство Швеции использовало довольную хитрую схему, чтобы добиться закрытия канала, который, кстати, имеет специальный сертификат конституционной защиты в рамках шведского Закона о свободе слова.

"За особые отношения шведское правительство предоставило снижение налогов для Google и Facebook по оплате электроснабжения. Кроме того, обе компании получили правительственные субсидии на миллиарды крон", - сообщают оппозиционные издания Швеции. По прошествии некоторого времени Google закрыл канал SwebbTV и удалил оттуда сотни видеороликов. Министр юстиции королевства Морган Йоханссон полностью поддержал действия Google.

После того как на правительство Швеции обрушился шквал критики и обвинений в нарушении свободы слова, министр сменил риторику. "Это Youtube решает, что оставлять на своей платформе. Правительство никоим образом не пыталось повлиять на это или подвергнуть что-либо цензуре", - завил Йоханссон в письме к редакции газеты Dagens Nyheter.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Однако такое объяснение не устроило оппозиционных журналистов и политиков. "Мы призываем общество участвовать в борьбе за свободу выражения мнений посредством отдачи голоса против тех депутатов, которые преследуют свободу выражения мнений, и призываем следить за будущими демонстрациями, петициями и другими мерами по обеспечению свободы выражения мнений", - написано в обращении, которое разместили на своих сайтах все оппозиционные СМИ королевства.

В протестной акции принимают участие такие популярные СМИ как Exakt24, Nyheter Idag, Fria Tider, Samhällsnytt, Nya Tider. Они опубликовали текст обращения к своим читателям, в котором обвинили власти страны в нарушении свободы слова и мнений в интернете и потребовали от парламента рассмотреть вопрос восстановления работы канала SwebbTV.

Скандал достиг такого масштаба, что закрытие SwebbTV будет обсуждаться в шведском Риксдаге.

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