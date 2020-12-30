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30.12.2020 02:33
Рубрика: В мире

Во Франции более 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За минувшие сутки во Франции количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса составило 11 395. Об этом сообщило санитарно-медицинское агентство Sante publique France при минздраве республики.

Фото: REUTERS
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Отмечается также, что было зафиксировано самое низкое за весь декабрь число инфицированных - около трех тысяч, а в воскресенье этот показатель достиг почти девяти тысяч человек, пишет ТАСС. Всего с начала пандемии во Франции коронавирусом заразились 2 миллиона 574 тысячи 041 человек.

Специалисты отмечают высокий уровень летальности от последствий заболевания. Согласно статистике властей, за последние семь дней в больницы республики с симптомами заболевания COVID-19 поступили почти 7,5 тысячи человек. Чуть более тысячи из них были направлены в реанимационные отделения. В ста департаментах страны остается тяжелой эпидемиологическая ситуация. Наиболее тревожная обстановка сложилась в регионах Гранд-Эст, Бургундия - Франш-Конте и Овернь - Рона- Альпы.

Напомним, что с середины декабря во Франции действует комендантский час, который пришел на смену режиму самоизоляции, введенному в конце октября в связи с ростом количества случаев заражения.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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