Новости

Россиянам ограничат перевозку немаркированных сигарет 12:50
Московское метро показало, как будет работать FacePay 12:48
Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства 12:42
Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике 12:39
Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж" 12:30
Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот 12:25
Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах 12:18
Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась 12:18
Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока" 12:15
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 12:09
Названы округа Москвы, где подешевело жилье 12:03
В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 11:37
Рубрика: Власть

Володин оценил уровень консолидации думских фракций

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил в 80 процентов уровень консолидации фракций при принятии законов в течение 2019-2020 годов. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Володин назвал своевременными меры кабмина против роста цен

- В течение уходящего года и предыдущего уровень поддержки всеми фракциями принимаемых законов составил 80 процентов, - сказал спикер. - Это очень высокий показатель консолидации.

Володин пояснил, что под консолидацией понимается ситуация, когда все фракции поддерживают тот или иной законопроект.

Такой высокий уровень консолидации, по его оценке, говорит о том, что "выносимые решения поддерживаются представителями общества независимо от политических пристрастий, независимо от партийных программ".

- Потому что они несут в себе решение проблем наших граждан, защищают интересы нашей страны, - подчеркнул Володин. - А что касается дискуссии, она в любом случае проходит.

Конечно, по некоторым законам позиции фракций расходятся. Например, так произошло при рассмотрении закона о комплексном развитии территорий и ускорении переселения граждан из аварийного и ветхого фонда. Три фракции поддержали законопроект, а одна - нет. Еще один пример - федеральный закон о бюджете на 2021-2023 годы, который поддержали две фракции. "У нас много решений, где мы расходимся в позиции, но на то и парламент", - резюмировал глава нижней палаты.

Володин также рассказал, что по итогам года Госдума приняла больше законов "прямого действия", чем в прошлом году. В этом году таких законов 67,5% от 553 принятых. А в перспективе надо выходить на такие решения еще чаще, считает он. "Нам есть к чему стремиться, останавливаться нельзя", - уверен спикер.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин уточнил правила проведения митингов
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие