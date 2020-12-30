Володин оценил уровень консолидации думских фракций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил в 80 процентов уровень консолидации фракций при принятии законов в течение 2019-2020 годов. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "Россия 24".

- В течение уходящего года и предыдущего уровень поддержки всеми фракциями принимаемых законов составил 80 процентов, - сказал спикер. - Это очень высокий показатель консолидации.

Володин пояснил, что под консолидацией понимается ситуация, когда все фракции поддерживают тот или иной законопроект.

Такой высокий уровень консолидации, по его оценке, говорит о том, что "выносимые решения поддерживаются представителями общества независимо от политических пристрастий, независимо от партийных программ".

- Потому что они несут в себе решение проблем наших граждан, защищают интересы нашей страны, - подчеркнул Володин. - А что касается дискуссии, она в любом случае проходит.

Конечно, по некоторым законам позиции фракций расходятся. Например, так произошло при рассмотрении закона о комплексном развитии территорий и ускорении переселения граждан из аварийного и ветхого фонда. Три фракции поддержали законопроект, а одна - нет. Еще один пример - федеральный закон о бюджете на 2021-2023 годы, который поддержали две фракции. "У нас много решений, где мы расходимся в позиции, но на то и парламент", - резюмировал глава нижней палаты.

Володин также рассказал, что по итогам года Госдума приняла больше законов "прямого действия", чем в прошлом году. В этом году таких законов 67,5% от 553 принятых. А в перспективе надо выходить на такие решения еще чаще, считает он. "Нам есть к чему стремиться, останавливаться нельзя", - уверен спикер.