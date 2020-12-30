Новости

Московское метро показало, как будет работать FacePay 12:48
Путин в поздравлении Лукашенко выразил надежду на укрепление Союзного государства 12:42
Путин проведет с Мишустиным видеосовещание по транспортной тематике 12:39
Жители Сибири запустили в Сети "Дубак-челлендж" 12:30
Пропавших в Баренцевом море рыбаков будет искать подводный робот 12:25
Система долговременного ухода заработает в 2021 году в 24 регионах 12:18
Лукашенко: Попытка возродить нацизм в Беларуси провалилась 12:18
Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока" 12:15
Специальные выплаты получили почти 600 тысяч работников интернатов 12:09
Названы округа Москвы, где подешевело жилье 12:03
В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков 11:53
В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма 11:45
Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки 11:38
Володин оценил уровень консолидации думских фракций 11:37
Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей 11:37
В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов 11:29
Минобороны: Летные испытания ракеты "Сармат" начнутся в ближайшее время 11:28
Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 12:15
Рубрика: В мире

Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока"

Текст: Александр Саможнев

Сербия получит в среду, 30 декабря, российский природный газ из Болгарии по газопроводу "Балканский поток", заявил сербский президент Александр Вучич при посещении пограничного  пункта Врышка чука на болгарской границе.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Новак: Мы уверены, что "Северный поток-2" будет достроен

"Я уверен, что все будет хорошо. Это большой день для Сербии, экономики, граждан и промышленности", - цитирует  BGNESagency Вучича.

По словам президента, после того, как "голубое топливо" пойдет по магистральному газопроводу от Зайчара до Хоргоша, Сербия цементирует свою энергетическую безопасность. Предстоит провести вторичную газификацию. Газ получат населенные пункты на востоке и юго-западе страны.

"Балканский поток" является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. В болгарских официальных документах он называется "объектом расширения газопроводной инфраструктуры" компании "Булгартрансгаз" параллельно с Северным главным газопроводом до болгаро-сербской границы. Название "Балканский поток" было предложено болгарским премьер-министром Бойко Борисовым.

"Турецкий поток", который был запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от России до берегов Турции. Кроме того, есть сухопутная транзитная часть до границы с соседними странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, РС Македония. После  завершения строительства всей инфраструктуры газ  поступит в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода длиной 930 километров составляет 31,5 млрд кубических метров газа в год.

В мире Европа Сербия

Главное сегодня

Путин уточнил правила проведения митингов
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года
Мишустин расширил грантовую поддержку научных организаций
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек