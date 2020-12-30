Вучич объявил об официальном открытии "Балканского потока"

Сербия получит в среду, 30 декабря, российский природный газ из Болгарии по газопроводу "Балканский поток", заявил сербский президент Александр Вучич при посещении пограничного пункта Врышка чука на болгарской границе.

"Я уверен, что все будет хорошо. Это большой день для Сербии, экономики, граждан и промышленности", - цитирует BGNESagency Вучича.

По словам президента, после того, как "голубое топливо" пойдет по магистральному газопроводу от Зайчара до Хоргоша, Сербия цементирует свою энергетическую безопасность. Предстоит провести вторичную газификацию. Газ получат населенные пункты на востоке и юго-западе страны.

"Балканский поток" является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. В болгарских официальных документах он называется "объектом расширения газопроводной инфраструктуры" компании "Булгартрансгаз" параллельно с Северным главным газопроводом до болгаро-сербской границы. Название "Балканский поток" было предложено болгарским премьер-министром Бойко Борисовым.

"Турецкий поток", который был запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от России до берегов Турции. Кроме того, есть сухопутная транзитная часть до границы с соседними странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, РС Македония. После завершения строительства всей инфраструктуры газ поступит в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода длиной 930 километров составляет 31,5 млрд кубических метров газа в год.