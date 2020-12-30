За сутки в России подтверждено 26 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 5105

2 Санкт-Петербург 3764

3 Московская область 1608

4 Нижегородская область 503

5 Свердловская область 406

6 Псковская область 395

7 Ростовская область 385

8 Воронежская область 381

9 Республика Карелия 369

10 Архангельская область 363

11 Вологодская область 356

12 Хабаровский край 335

13 Республика Крым 331

14 Пермский край 325

15 Красноярский край 322

16 Челябинская область 306

17 Самарская область 305

18 Ульяновская область 282

19 Республика Коми 280

20 Саратовская область 275

21 Волгоградская область 273

22 Мурманская область 264

23 Иркутская область 263

24 Омская область 252

25 Ставропольский край 246

26 Забайкальский край 245

27 Тверская область 239

28 Кировская область 239

29 Приморский край 238

30 Ленинградская область 228

31 Калининградская область 221

32 Ханты-Мансийский автономный округ 217

33 Удмуртская Республика 216

34 Алтайский край 211

35 Новгородская область 208

36 Тульская область 208

37 Республика Саха (Якутия) 203

38 Брянская область 203

39 Пензенская область 202

40 Краснодарский край 192

41 Республика Бурятия 190

42 Ивановская область 190

43 Томская область 189

44 Ярославская область 187

45 Белгородская область 187

46 Курская область 184

47 Оренбургская область 182

48 Орловская область 177

49 Владимирская область 177

50 Астраханская область 176

51 Ямало-Ненецкий автономный округ 171

52 Калужская область 170

53 Республика Башкортостан 169

54 Липецкая область 164

55 Смоленская область 162

56 Сахалинская область 161

57 Республика Хакасия 160

58 Тамбовская область 160

59 Тюменская область 156

60 Республика Дагестан 156

61 Новосибирская область 153

62 Рязанская область 141

63 Кемеровская область 139

64 Амурская область 136

65 Чеченская Республика 123

66 Республика Чувашия 114

67 Курганская область 104

68 Кабардино-Балкарская Республика 102

69 Республика Калмыкия 96

70 Республика Татарстан 94

71 Республика Ингушетия 92

72 Костромская область 91

73 Карачаево-Черкесская Республика 90

74 Республика Адыгея 89

75 Севастополь 87

76 Республика Северная Осетия-Алания 87

77 Республика Мордовия 86

78 Камчатский край 76

79 Республика Марий Эл 51

80 Магаданская область 41

81 Республика Алтай 34

82 Республика Тыва 31

83 Еврейская автономная область 19

84 Чукотский автономный округ 3

85 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 131 550 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%

Ненецкий автономный округ 0,3%

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область 0,5% За последние сутки подтверждено 599 смертей: Санкт-Петербург 78

Москва 72

Ростовская область 27

Воронежская область 25

Московская область 25

Владимирская область 21

Нижегородская область 18

Красноярский край 18

Свердловская область 17

Краснодарский край 14

Ивановская область 13

Самарская область 13

Тульская область 12

Иркутская область 12

Пермский край 11

Республика Чувашия 10

Алтайский край 10

Липецкая область 8

Республика Крым 8

Ставропольский край 8

Челябинская область 8

Новосибирская область 8

Республика Хакасия 7

Омская область 7

Ярославская область 6

Вологодская область 6

Мурманская область 6

Волгоградская область 6

Севастополь 6

Республика Дагестан 6

Республика Саха (Якутия) 6

Белгородская область 5

Калининградская область 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Республика Бурятия 5

Калужская область 4

Костромская область 4

Рязанская область 4

Смоленская область 4

Астраханская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Татарстан 4

Тюменская область 4

Приморский край 4

Курская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Кемеровская область 3

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Кировская область 2

Магаданская область 2

Псковская область 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 56 426 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 235 человек: Москва 5896

Санкт-Петербург 4278

Московская область 1470

Красноярский край 500

Республика Карелия 493

Республика Крым 439

Нижегородская область 415

Псковская область 412

Свердловская область 409

Алтайский край 409

Республика Коми 403

Архангельская область 399

Новгородская область 397

Пермский край 382

Ростовская область 378

Забайкальский край 376

Калининградская область 375

Вологодская область 370

Хабаровский край 361

Иркутская область 322

Воронежская область 311

Самарская область 308

Ставропольский край 296

Ханты-Мансийский автономный округ 296

Брянская область 291

Мурманская область 290

Кировская область 287

Ульяновская область 283

Ивановская область 260

Волгоградская область 260

Омская область 256

Сахалинская область 245

Саратовская область 239

Ямало-Ненецкий автономный округ 239

Тверская область 237

Новосибирская область 225

Приморский край 221

Ленинградская область 217

Томская область 215

Удмуртская Республика 211

Республика Саха (Якутия) 201

Тамбовская область 196

Республика Бурятия 196

Тульская область 193

Белгородская область 191

Смоленская область 191

Ярославская область 191

Курская область 185

Кемеровская область 185

Орловская область 182

Республика Хакасия 179

Владимирская область 174

Калужская область 172

Оренбургская область 168

Костромская область 166

Тюменская область 164

Республика Башкортостан 153

Чеченская Республика 150

Пензенская область 144

Амурская область 142

Республика Дагестан 139

Рязанская область 138

Краснодарский край 130

Кабардино-Балкарская Республика 129

Липецкая область 120

Республика Адыгея 114

Севастополь 114

Карачаево-Черкесская Республика 112

Еврейская автономная область 110

Республика Чувашия 107

Курганская область 98

Астраханская область 88

Республика Ингушетия 84

Республика Мордовия 83

Республика Северная Осетия - Алания 74

Камчатский край 71

Республика Тыва 69

Республика Калмыкия 65

Республика Марий Эл 54

Республика Алтай 51

Магаданская область 37

Челябинская область 26

Республика Татарстан 20

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 525 418