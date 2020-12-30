За сутки в России подтверждено 26 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 5105
- 2 Санкт-Петербург 3764
- 3 Московская область 1608
- 4 Нижегородская область 503
- 5 Свердловская область 406
- 6 Псковская область 395
- 7 Ростовская область 385
- 8 Воронежская область 381
- 9 Республика Карелия 369
- 10 Архангельская область 363
- 11 Вологодская область 356
- 12 Хабаровский край 335
- 13 Республика Крым 331
- 14 Пермский край 325
- 15 Красноярский край 322
- 16 Челябинская область 306
- 17 Самарская область 305
- 18 Ульяновская область 282
- 19 Республика Коми 280
- 20 Саратовская область 275
- 21 Волгоградская область 273
- 22 Мурманская область 264
- 23 Иркутская область 263
- 24 Омская область 252
- 25 Ставропольский край 246
- 26 Забайкальский край 245
- 27 Тверская область 239
- 28 Кировская область 239
- 29 Приморский край 238
- 30 Ленинградская область 228
- 31 Калининградская область 221
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 217
- 33 Удмуртская Республика 216
- 34 Алтайский край 211
- 35 Новгородская область 208
- 36 Тульская область 208
- 37 Республика Саха (Якутия) 203
- 38 Брянская область 203
- 39 Пензенская область 202
- 40 Краснодарский край 192
- 41 Республика Бурятия 190
- 42 Ивановская область 190
- 43 Томская область 189
- 44 Ярославская область 187
- 45 Белгородская область 187
- 46 Курская область 184
- 47 Оренбургская область 182
- 48 Орловская область 177
- 49 Владимирская область 177
- 50 Астраханская область 176
- 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 171
- 52 Калужская область 170
- 53 Республика Башкортостан 169
- 54 Липецкая область 164
- 55 Смоленская область 162
- 56 Сахалинская область 161
- 57 Республика Хакасия 160
- 58 Тамбовская область 160
- 59 Тюменская область 156
- 60 Республика Дагестан 156
- 61 Новосибирская область 153
- 62 Рязанская область 141
- 63 Кемеровская область 139
- 64 Амурская область 136
- 65 Чеченская Республика 123
- 66 Республика Чувашия 114
- 67 Курганская область 104
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 102
- 69 Республика Калмыкия 96
- 70 Республика Татарстан 94
- 71 Республика Ингушетия 92
- 72 Костромская область 91
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 90
- 74 Республика Адыгея 89
- 75 Севастополь 87
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 87
- 77 Республика Мордовия 86
- 78 Камчатский край 76
- 79 Республика Марий Эл 51
- 80 Магаданская область 41
- 81 Республика Алтай 34
- 82 Республика Тыва 31
- 83 Еврейская автономная область 19
- 84 Чукотский автономный округ 3
- 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 131 550 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
- Ненецкий автономный округ 0,3%
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область 0,5%
За последние сутки подтверждено 599 смертей:
- Санкт-Петербург 78
- Москва 72
- Ростовская область 27
- Воронежская область 25
- Московская область 25
- Владимирская область 21
- Нижегородская область 18
- Красноярский край 18
- Свердловская область 17
- Краснодарский край 14
- Ивановская область 13
- Самарская область 13
- Тульская область 12
- Иркутская область 12
- Пермский край 11
- Республика Чувашия 10
- Алтайский край 10
- Липецкая область 8
- Республика Крым 8
- Ставропольский край 8
- Челябинская область 8
- Новосибирская область 8
- Республика Хакасия 7
- Омская область 7
- Ярославская область 6
- Вологодская область 6
- Мурманская область 6
- Волгоградская область 6
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Белгородская область 5
- Калининградская область 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Республика Бурятия 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Астраханская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Татарстан 4
- Тюменская область 4
- Приморский край 4
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Кировская область 2
- Магаданская область 2
- Псковская область 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 56 426 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 235 человек:
- Москва 5896
- Санкт-Петербург 4278
- Московская область 1470
- Красноярский край 500
- Республика Карелия 493
- Республика Крым 439
- Нижегородская область 415
- Псковская область 412
- Свердловская область 409
- Алтайский край 409
- Республика Коми 403
- Архангельская область 399
- Новгородская область 397
- Пермский край 382
- Ростовская область 378
- Забайкальский край 376
- Калининградская область 375
- Вологодская область 370
- Хабаровский край 361
- Иркутская область 322
- Воронежская область 311
- Самарская область 308
- Ставропольский край 296
- Ханты-Мансийский автономный округ 296
- Брянская область 291
- Мурманская область 290
- Кировская область 287
- Ульяновская область 283
- Ивановская область 260
- Волгоградская область 260
- Омская область 256
- Сахалинская область 245
- Саратовская область 239
- Ямало-Ненецкий автономный округ 239
- Тверская область 237
- Новосибирская область 225
- Приморский край 221
- Ленинградская область 217
- Томская область 215
- Удмуртская Республика 211
- Республика Саха (Якутия) 201
- Тамбовская область 196
- Республика Бурятия 196
- Тульская область 193
- Белгородская область 191
- Смоленская область 191
- Ярославская область 191
- Курская область 185
- Кемеровская область 185
- Орловская область 182
- Республика Хакасия 179
- Владимирская область 174
- Калужская область 172
- Оренбургская область 168
- Костромская область 166
- Тюменская область 164
- Республика Башкортостан 153
- Чеченская Республика 150
- Пензенская область 144
- Амурская область 142
- Республика Дагестан 139
- Рязанская область 138
- Краснодарский край 130
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Липецкая область 120
- Республика Адыгея 114
- Севастополь 114
- Карачаево-Черкесская Республика 112
- Еврейская автономная область 110
- Республика Чувашия 107
- Курганская область 98
- Астраханская область 88
- Республика Ингушетия 84
- Республика Мордовия 83
- Республика Северная Осетия - Алания 74
- Камчатский край 71
- Республика Тыва 69
- Республика Калмыкия 65
- Республика Марий Эл 54
- Республика Алтай 51
- Магаданская область 37
- Челябинская область 26
- Республика Татарстан 20
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 525 418