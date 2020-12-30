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30.12.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 26 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 15% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1 Москва 5105
  • 2 Санкт-Петербург 3764
  • 3 Московская область 1608
  • 4 Нижегородская область 503
  • 5 Свердловская область 406
  • 6 Псковская область 395
  • 7 Ростовская область 385
  • 8 Воронежская область 381
  • 9 Республика Карелия 369
  • 10 Архангельская область 363
  • 11 Вологодская область 356
  • 12 Хабаровский край 335
  • 13 Республика Крым 331
  • 14 Пермский край 325
  • 15 Красноярский край 322
  • 16 Челябинская область 306
  • 17 Самарская область 305
  • 18 Ульяновская область 282
  • 19 Республика Коми 280
  • 20 Саратовская область 275
  • 21 Волгоградская область 273
  • 22 Мурманская область 264
  • 23 Иркутская область 263
  • 24 Омская область 252
  • 25 Ставропольский край 246
  • 26 Забайкальский край 245
  • 27 Тверская область 239
  • 28 Кировская область 239
  • 29 Приморский край 238
  • 30 Ленинградская область 228
  • 31 Калининградская область 221
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 217
  • 33 Удмуртская Республика 216
  • 34 Алтайский край 211
  • 35 Новгородская область 208
  • 36 Тульская область 208
  • 37 Республика Саха (Якутия) 203
  • 38 Брянская область 203
  • 39 Пензенская область 202
  • 40 Краснодарский край 192
  • 41 Республика Бурятия 190
  • 42 Ивановская область 190
  • 43 Томская область 189
  • 44 Ярославская область 187
  • 45 Белгородская область 187
  • 46 Курская область 184
  • 47 Оренбургская область 182
  • 48 Орловская область 177
  • 49 Владимирская область 177
  • 50 Астраханская область 176
  • 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 171
  • 52 Калужская область 170
  • 53 Республика Башкортостан 169
  • 54 Липецкая область 164
  • 55 Смоленская область 162
  • 56 Сахалинская область 161
  • 57 Республика Хакасия 160
  • 58 Тамбовская область 160
  • 59 Тюменская область 156
  • 60 Республика Дагестан 156
  • 61 Новосибирская область 153
  • 62 Рязанская область 141
  • 63 Кемеровская область 139
  • 64 Амурская область 136
  • 65 Чеченская Республика 123
  • 66 Республика Чувашия 114
  • 67 Курганская область 104
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 102
  • 69 Республика Калмыкия 96
  • 70 Республика Татарстан 94
  • 71 Республика Ингушетия 92
  • 72 Костромская область 91
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 90
  • 74 Республика Адыгея 89
  • 75 Севастополь 87
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 87
  • 77 Республика Мордовия 86
  • 78 Камчатский край 76
  • 79 Республика Марий Эл 51
  • 80 Магаданская область 41
  • 81 Республика Алтай 34
  • 82 Республика Тыва 31
  • 83 Еврейская автономная область 19
  • 84 Чукотский автономный округ 3
  • 85 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 131 550 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • Республика Алтай, Республика Тыва 0,2%
  • Ненецкий автономный округ 0,3%
  • Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область, Кемеровская область 0,5%

За последние сутки подтверждено 599 смертей:

  • Санкт-Петербург 78
  • Москва 72
  • Ростовская область 27
  • Воронежская область 25
  • Московская область 25
  • Владимирская область 21
  • Нижегородская область 18
  • Красноярский край 18
  • Свердловская область 17
  • Краснодарский край 14
  • Ивановская область 13
  • Самарская область 13
  • Тульская область 12
  • Иркутская область 12
  • Пермский край 11
  • Республика Чувашия 10
  • Алтайский край 10
  • Липецкая область 8
  • Республика Крым 8
  • Ставропольский край 8
  • Челябинская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Республика Хакасия 7
  • Омская область 7
  • Ярославская область 6
  • Вологодская область 6
  • Мурманская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Белгородская область 5
  • Калининградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Республика Бурятия 5
  • Калужская область 4
  • Костромская область 4
  • Рязанская область 4
  • Смоленская область 4
  • Астраханская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Республика Татарстан 4
  • Тюменская область 4
  • Приморский край 4
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Кемеровская область 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Магаданская область 2
  • Псковская область 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 56 426 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 235 человек:

  • Москва 5896
  • Санкт-Петербург 4278
  • Московская область 1470
  • Красноярский край 500
  • Республика Карелия 493
  • Республика Крым 439
  • Нижегородская область 415
  • Псковская область 412
  • Свердловская область 409
  • Алтайский край 409
  • Республика Коми 403
  • Архангельская область 399
  • Новгородская область 397
  • Пермский край 382
  • Ростовская область 378
  • Забайкальский край 376
  • Калининградская область 375
  • Вологодская область 370
  • Хабаровский край 361
  • Иркутская область 322
  • Воронежская область 311
  • Самарская область 308
  • Ставропольский край 296
  • Ханты-Мансийский автономный округ 296
  • Брянская область 291
  • Мурманская область 290
  • Кировская область 287
  • Ульяновская область 283
  • Ивановская область 260
  • Волгоградская область 260
  • Омская область 256
  • Сахалинская область 245
  • Саратовская область 239
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 239
  • Тверская область 237
  • Новосибирская область 225
  • Приморский край 221
  • Ленинградская область 217
  • Томская область 215
  • Удмуртская Республика 211
  • Республика Саха (Якутия) 201
  • Тамбовская область 196
  • Республика Бурятия 196
  • Тульская область 193
  • Белгородская область 191
  • Смоленская область 191
  • Ярославская область 191
  • Курская область 185
  • Кемеровская область 185
  • Орловская область 182
  • Республика Хакасия 179
  • Владимирская область 174
  • Калужская область 172
  • Оренбургская область 168
  • Костромская область 166
  • Тюменская область 164
  • Республика Башкортостан 153
  • Чеченская Республика 150
  • Пензенская область 144
  • Амурская область 142
  • Республика Дагестан 139
  • Рязанская область 138
  • Краснодарский край 130
  • Кабардино-Балкарская Республика 129
  • Липецкая область 120
  • Республика Адыгея 114
  • Севастополь 114
  • Карачаево-Черкесская Республика 112
  • Еврейская автономная область 110
  • Республика Чувашия 107
  • Курганская область 98
  • Астраханская область 88
  • Республика Ингушетия 84
  • Республика Мордовия 83
  • Республика Северная Осетия - Алания 74
  • Камчатский край 71
  • Республика Тыва 69
  • Республика Калмыкия 65
  • Республика Марий Эл 54
  • Республика Алтай 51
  • Магаданская область 37
  • Челябинская область 26
  • Республика Татарстан 20
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 525 418
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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