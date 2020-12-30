Захарова назвала угрозы Киева в адрес Крыма "заявлением из преисподней"

"Заявлением из преисподней" назвала угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в отношении Крыма и России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что ранее Кулеба в интервью украинской службе новостей "ТСН" пообещал сделать Крым "адской, а не священной темой" для России за счет усиления международного давления на Москву.

Источник РИА Новости в российском МИД, в свою очередь, назвал слова Кулебы попыткой выслужиться на антироссийской теме. "Они могут обзываться, как хотят. Есть много проблем, которые надо решать вместе в каком-то нормальном диалоге. А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем", - заключил он.

Кроме того, в Москве заявление главы украинского МИД расценили как возможное посягательство на территориальную целостность государства. "Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными", - сказал журналистам экс-сенатор Франц Клинцевич.