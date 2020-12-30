Закон запретил банкам отказывать в обслуживании без объяснения причин

Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Банк должен будет сначала запросить дополнительные документы, подтверждающие чистоту происхождения средств, и только не получив их, сможет отказать клиенту в обслуживании.

Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Он направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Согласно закону, банки будут обязаны назвать клиенту в течение пяти рабочих дней причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с выполнением требований антиотмывочного законодательства.

Закон "поднимает" решения по отказам на уровень руководителя банка или специально уполномоченного им лица и в то же время освобождает банк от гражданско-правовой ответственности за такие решения.

Если клиенту удалось в суде добиться отмены решения об отказе в открытии счета или о разрыве договора обслуживания, банк обязан незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это будет означать скорейшее исключение клиента из "черных" списков отказников.