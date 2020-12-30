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30.12.2020 12:53
Рубрика: Экономика

Закон запретил банкам отказывать в обслуживании без объяснения причин

Текст: Игорь Зубков
Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в другом банке. Банк должен будет сначала запросить дополнительные документы, подтверждающие чистоту происхождения средств, и только не получив их, сможет отказать клиенту в обслуживании.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Путин подписал закон о биометрии для получения банковских услуг

Он направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны банков при подозрениях, что клиент вовлечен в отмывание преступных доходов.

Согласно закону, банки будут обязаны назвать клиенту в течение пяти рабочих дней причины отказа в открытии счета или проведении операции, если отказ связан с выполнением требований антиотмывочного законодательства.

Закон "поднимает" решения по отказам на уровень руководителя банка или специально уполномоченного им лица и в то же время освобождает банк от гражданско-правовой ответственности за такие решения.

Если клиенту удалось в суде добиться отмены решения об отказе в открытии счета или о разрыве договора обслуживания, банк обязан незамедлительно сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это будет означать скорейшее исключение клиента из "черных" списков отказников.

Экономика Финансы Банки Президент Канцелярия

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