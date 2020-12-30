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30.12.2020 00:31
Рубрика: В мире

Толчки до красной зоны

Землетрясение в Хорватии унесло жизни шести человек
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Столичный выпуск № 296(8350)
Хорватию тряхнуло землетрясение магнитудой 6,3 балла, эпицентр которого располагался в 46 км к юго-востоку от столицы. Мэр города Петриня, одного из наиболее сильно пострадавших населенных пунктов, Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные. Как уточняет издание Vecernji List, в Петрине погибла 13-летняя девочка. По неофициальным данным, опубликованным порталом Index.hr со ссылкой на спасателей, число жертв землетрясения по стране достигло шести человек.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками... Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - констатировал председатель хорватского правительства Андрей Пленкович. Людей, чьи жилища оказались разрушены, временно размещают в гостиницах и военных частях.

Фото: iStock
На Байкале произошло землетрясение магнитудой 3,1

Глава города Глины Степан Костаневич подтвердил изданию информацию о том, что спасатели извлекли из-под обломков разрушенных зданий тела еще трех человек. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В расположенных рядом с эпицентром городах сильно пострадали здания местных больниц, в том числе те, где на лечении находятся люди, заболевшие коронавирусом.

Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении.

Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в балканской стране россиян.

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