Землетрясение в Хорватии унесло жизни шести человек

Хорватию тряхнуло землетрясение магнитудой 6,3 балла, эпицентр которого располагался в 46 км к юго-востоку от столицы. Мэр города Петриня, одного из наиболее сильно пострадавших населенных пунктов, Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные. Как уточняет издание Vecernji List, в Петрине погибла 13-летняя девочка. По неофициальным данным, опубликованным порталом Index.hr со ссылкой на спасателей, число жертв землетрясения по стране достигло шести человек.

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками... Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - констатировал председатель хорватского правительства Андрей Пленкович. Людей, чьи жилища оказались разрушены, временно размещают в гостиницах и военных частях.

Глава города Глины Степан Костаневич подтвердил изданию информацию о том, что спасатели извлекли из-под обломков разрушенных зданий тела еще трех человек. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В расположенных рядом с эпицентром городах сильно пострадали здания местных больниц, в том числе те, где на лечении находятся люди, заболевшие коронавирусом.

Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении.

Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в балканской стране россиян.