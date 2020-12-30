Новости

Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов 09:27
В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" 09:25
Оперштаб: Еще 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 09:10
На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую" 09:05
В Росгвардии 31 декабря будет выходным 08:51
Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 10:08
Рубрика: Общество

Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января

Текст: Михаил Фалалеев

Для военнослужащих и служащих Росгвардии 31 декабря станет выходным. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что глава ведомства Виктор Золотов перенес рабочий день на 16 января 2021 года.

Фото: iStock
К армейской ипотеке собираются подключить Росгвардию, МЧС и ФСИН

Накануне директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, достигшим высоких результатов в служебной деятельности. Среди них - медицинские работники, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Указом Президента России орденом Пирогова награждены генерал-майор медицинской службы Андрей Иващенко, полковники медицинской службы Максим Баштовой и Олег Военков, подполковники медицинской службы Татьяна Лянгусова, Евгений Николаев, Юлия Шаравина и Мария Юринская.

Медаль Луки Крымского вручена капитану медицинской службы Павлу Бутенко, старшим прапорщикам Татьяне Довгулевой, Елене Гаврилюк и Виктору Захарову, прапорщикам Дмитрию Бреневу, Елене Бубырь, Ирине Гердт и Валерию Фомину, старшине Ирине Куприяновой, младшему сержанту Манушаку Аракеляну.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено полковнику медицинской службы Юрию Будулу.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы

По словам Виктора Золотова, благодаря самоотверженному труду медицинских работников войскам удалось максимально быстро адаптироваться к выполнению служебно-боевых задач в новых сложных эпидемиологических условиях. Он подчеркнул, что этот труд по достоинству оценен руководством страны, и поблагодарил медицинских работников ведомства за благородное служение и весомый вклад в дело сохранения жизни и здоровья личного состава Росгвардии.

Более 300 медицинских работников перенесли болезнь и по выздоровлению вернулись к выполнению своего профессионального долга.

Сегодня в Росгвардии реализуется комплекс режимно-ограничительных мероприятий, проводится противовирусная терапия, осуществляется дезинфекция помещений, а личному составу, привлекаемому на службу, организована выдача необходимых средств индивидуальной защиты. В войсковых лабораториях для проведения диагностики коронавирусной инфекции проведено более 40 тысяч исследований, а с 12 декабря текущего года войска приступили к проведению мероприятий по вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Виктор Золотов также вручил награды призерам международных соревнований спецназа UAE Swat Challenge, которые проходили в Объединённых Арабских Эмиратах в этом году. "Серебро", завоеванное военнослужащими Центра специального назначения "Витязь" на престижных международных соревнованиях в напряженной борьбе за первенство, подтверждает высокопрофессиональную подготовку спецназа Росгвардии.

Также ряду военнослужащих и сотрудников Росгвардии главнокомандующий вручил ордена Мужества и "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Жукова, присвоенные Указом Президента России.

Шойгу вручил ордена отличившимся организациям, частям и вузам
Общество Ежедневник Праздники Правительство Росгвардия

Главное сегодня

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации