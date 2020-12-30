Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января

Для военнослужащих и служащих Росгвардии 31 декабря станет выходным. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что глава ведомства Виктор Золотов перенес рабочий день на 16 января 2021 года.

Накануне директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, достигшим высоких результатов в служебной деятельности. Среди них - медицинские работники, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Указом Президента России орденом Пирогова награждены генерал-майор медицинской службы Андрей Иващенко, полковники медицинской службы Максим Баштовой и Олег Военков, подполковники медицинской службы Татьяна Лянгусова, Евгений Николаев, Юлия Шаравина и Мария Юринская.

Медаль Луки Крымского вручена капитану медицинской службы Павлу Бутенко, старшим прапорщикам Татьяне Довгулевой, Елене Гаврилюк и Виктору Захарову, прапорщикам Дмитрию Бреневу, Елене Бубырь, Ирине Гердт и Валерию Фомину, старшине Ирине Куприяновой, младшему сержанту Манушаку Аракеляну.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоено полковнику медицинской службы Юрию Будулу.

По словам Виктора Золотова, благодаря самоотверженному труду медицинских работников войскам удалось максимально быстро адаптироваться к выполнению служебно-боевых задач в новых сложных эпидемиологических условиях. Он подчеркнул, что этот труд по достоинству оценен руководством страны, и поблагодарил медицинских работников ведомства за благородное служение и весомый вклад в дело сохранения жизни и здоровья личного состава Росгвардии.

Более 300 медицинских работников перенесли болезнь и по выздоровлению вернулись к выполнению своего профессионального долга.

Сегодня в Росгвардии реализуется комплекс режимно-ограничительных мероприятий, проводится противовирусная терапия, осуществляется дезинфекция помещений, а личному составу, привлекаемому на службу, организована выдача необходимых средств индивидуальной защиты. В войсковых лабораториях для проведения диагностики коронавирусной инфекции проведено более 40 тысяч исследований, а с 12 декабря текущего года войска приступили к проведению мероприятий по вакцинации личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Виктор Золотов также вручил награды призерам международных соревнований спецназа UAE Swat Challenge, которые проходили в Объединённых Арабских Эмиратах в этом году. "Серебро", завоеванное военнослужащими Центра специального назначения "Витязь" на престижных международных соревнованиях в напряженной борьбе за первенство, подтверждает высокопрофессиональную подготовку спецназа Росгвардии.

Также ряду военнослужащих и сотрудников Росгвардии главнокомандующий вручил ордена Мужества и "За военные заслуги", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и Жукова, присвоенные Указом Президента России.