Зоохостелы и догситтеры особенно востребованы в новогоднюю ночь

Зоохостелы сегодня нарасхват. Наугад захожу в интернете на сайт такого заведения. И что вижу: из 28 номеров люкс свободными остались только два. Из тех, что попроще, по одному.

Несмотря на пандемию многие россияне все-таки не отказываются от путешествий, если не по миру, то по стране. А кому-то нужно на праздниках навестить родителей в деревне или в другом городе, да просто - пойти в гости.

Специально для "РГ" специалисты Российской кинологической федерации дали несколько советов, куда можно пристроить любимца на время и как это правильно сделать.

Есть три варианта. Собаку или кота можно оставить в специальной гостинице для животных либо в частном доме с передержкой, а можно в дрессировочном центре.

Выбрав место временного пребывания, нужно внимательно ознакомиться с условиями, в которых будет жить собака или кот. Проверить, соответствует ли "номер" размеру вашего питомца, предусмотрены ли там прогулки, есть ли ветеринар.

Очень желательно выбрать гостиницу с видеокамерами. Сейчас некоторые зоохостелы предоставляют даже услугу связи через микрофон. Чтобы владелец собаки мог поговорить на расстоянии со своим Шариком.

"Расскажите об особенностях вашего питомца, если есть возможность, то познакомьте его с человеком, который будет следить за ним во время вашего отсутствия. Важно сделать все, чтобы собака чувствовала себя комфортно, пока вас не будет рядом", − говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Передержка на дому - догситтер - принимает обычно несколько собак, поэтому у него надо поинтересоваться справками об отсутствии заболеваний у других питомцев, а у него самого - о базовом кинологическом образовании.

Оставив собаку в дрессировочном центре, вы поймаете двух зайцев: и сами отдохнете, и обучите питомца полезным навыкам. Занятия, как рассказал Владимир Голубев, проходят обычно 2-3 раза в день. И благодаря этому собака легче переносит стресс от разлуки.

Но самым лучшим вариантом эксперт считает оставить питомца с родственниками или друзьями, с которыми давно знакома ваша собака. Убедитесь только, что они с ней справятся. Если же оставите, то предупредите, что не следует выгуливать собаку в новогоднюю ночь. Она может испугаться взрыва петард или салютов и убежать.