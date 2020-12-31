1700 специалистов системы ПВО-ПРО встретят Новый год на боевом дежурстве

Около 1700 военнослужащих Первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения встретят Новый год на своих постах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Боевые расчеты объединения будут нести службы в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений радиотехнических войск, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей. Всего в период новогодних праздников к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне привлекут более 18,5 тысяч военнослужащих объединения", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что Первая армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения прикрывает от ударов с воздуха Москву и Центральный промышленный район России. Их безопасность с 1995 года обеспечивает система ПРО второго поколения. В ее составе имеются комплексы А-135, оснащенные противоракетами ближнего перехвата.

Известно, что сейчас эту систему серьезно модернизируют. Прошлым летом министр обороны Сергей Шойгу говорил, что работу по ее усовершенствованию планируется завершить к 2022 году. "РГ" неоднократно рассказывала об испытательных пусках новой противоракеты, которую военные собираются поставить на боевое дежурство для прикрытия Москвы и Центрального промышленного района России.

"Испытания средств системы в настоящее время проводятся, и уже в ближайшей перспективе Воздушно-космические силы получат обновленную многофункциональную радиолокационную станцию и модернизированные противоракеты системы ПРО", - информировал главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин. По его словам, возможности огневых средств системы обороны столицы и Московского промышленного района будут увеличены в два раза. В частности, сообщалось, что она даже будет способна уничтожать спутники на низкой орбите.