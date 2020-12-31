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Рубрика: Власть

2020 год с точки зрения защиты прав человека - 10 главных событий

Текст: Елена Яковлева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Десять главных событий 2020 года в правозащитной сфере назвала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Многие их них связаны с пандемией коронавируса, но есть и не связанные с нею, но важные события.

1. Принят Закон "Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ".

2. Оказано содействие в восстановлении прав свыше 5000 человек.

3. В сотрудничестве с МИД более 700 граждан России возвращено из-за рубежа.

4. В сфере защиты трудовых, культурных и социальных прав оказано содействие 4289 человек. Более 500 работникам сохранена зарплата.

За время пандемии Татьяне Москальковой поступило более 9 тысяч жалоб

5. Приняты нововведения в УК РФ, предполагающие перевод осужденного в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства осужденного или его близких родственников.

6. Защита прав российских граждан за рубежом: Максим Шугалей, Роман Попков, Богдана Осипова, В.С. Норвинд

7. Внесены изменения в закон о гарантии прав коренных малочисленных народов РФ

8. Проведено IV заседание евразийского альянса омбудсменов. Защита исторической памяти от фальсификации, расширение состава ЕАО.

9. Пандемия коронавирусной инфекции: были организованы " горячие линии" и дистанционный прием граждан.

10. Выпущен доклад "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

Власть Право Президент Уполномоченный по правам человека Итоги 2020 года

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