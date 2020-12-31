Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V"

Официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер заявил в ночь на четверг, что его страна заключила контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.

По его словам, алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины. Продолжаются обсуждения поставок "Спутник V" и с другими сторонами, пишет РИА Новости.

Ранее в декабре президент Алжира Абдельмаджид Теббун поручил правительству решить, какая из имеющихся вакцин против коронавируса будет использоваться в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе 2021 года. Министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявлял, что вакцинация будет бесплатной для всех групп населения.

По последним данным, число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч. Жертвами COVID-19 стали 2,7 тысячи человек.