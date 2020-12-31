Ангела Меркель сделает прививку от коронавируса в порядке очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена привиться от коронавируса в установленном в стране порядке очереди. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения, распространенном пресс-службой кабмина ФРГ.

По ее словам, несколько дней назад надежда на преодоление пандемии обрела лица. "Это лица первых привитых, совсем пожилых людей и тех, кто ухаживает за ними, медперсонала - не только у нас, но и во всех европейских и многих других странах", - цитирует ТАСС канцлера. Она указала на то, что днем за днем будут сделаны прививки от COVID-19 и другим группам населения. "И я привьюсь, когда настанет моя очередь", - заверила 66-летняя Меркель.

Согласно программе, представленной Институтом вирусологии имени Роберта Коха, вакцину сначала должны получить жители старше 80 лет, постояльцы домов для престарелых и инвалидов, работающий там персонал, а также медики в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи. В эту первую группу всего входит около 8,6 миллиона человек. Меркель попадает лишь в четвертую группу лиц (65-69 лет).

В своем новогоднем обращении канцлер также назвала пандемию коронавируса политической, социальной и экономической проблемой столетия. По ее мнению, от всего общества будет зависеть то, как скоро удастся преодолеть пандемию. "Зима будет тяжелой", - отметила Меркель.