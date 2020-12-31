Ансамбль имени Александрова поздравил читателей "РГ" с Новым Годом

"С наступающими Новым Годом и Рождеством,- написали нам "александровцы" и прислали в подарок это видео.

Оно очень артистичное, яркое и красивое, создающее хорошее настроение. Ведь запевалами теперь выступили солистки женского хора Ансамбля имени Александрова

Это новое подразделение в знаменитом на весь мир коллективе появилось недавно, чуть больше года назад.

Девушки уже успели выступить на многих престижных площадках России, на мероприятиях Министерства Обороны. В их репертуаре песни посвященные Победе, классика советской эстрады и оперные произведения, в частности знаменитая Аве Мария. 5 ноября 2020 года в Московском международном доме музыки они показали уже и свою первую большую сольную программу.

Ну, а 31 декабря решили поздравить редакцию и читателей РГ вот этим ободряющим и душевным видео.

Спасибо! И будем ждать встреч на концертах и фестивалях уже в 2021 году!