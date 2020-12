В Boston Dynamics показали, на что способны их роботы

Четыре робота компании Boston Dynamics - два человекоподобных, четвероногий и колесный станцевали под музыку, таким образом, продемонстрировав свои возможности.

Их разработчик специализируется на создании ходячих роботов. На новогоднем видеоролике видно, на что способны устройства разных типов, и как "по-человечески" они двигаются.

Четверо роботов танцуют под песню Do You Love Me, записанную в 1962 году группой The Contours. Причем, машины, если в этом случае подходит это выражение, поочередно присоединяются к танцу, синхронно выполняя различные движения в ритм музыки.

Так, 80-килограммовые человекоподобные Atlas бегают, машут "руками" и подпрыгивают. Возможно, во время записи роботы выполнили заранее запрограммированные движения, но есть алгоритмы, позволяющие устройствам подстраиваться под конкретную музыку.