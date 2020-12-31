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31.12.2020 12:11
Рубрика: В мире

Британский парламент одобрил торговое соглашение с ЕС

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Ратификация Договора о торговле с Евросоюзом прошла со спринтерской скоростью. На улице британских консерваторов праздник: парламентарии одобрили историческую сделку со счетом 521 "за" - 73 "против", после чего договор ушел на рассмотрение в Палату лордов.

Три депутата от оппозиционной партии лейбористов сложили свои полномочия в знак протеста против Договора о торговле, согласованного руководством Британии и Евросоюза. Тридцать депутатов отказались голосовать. Глава Лейбористской партии Кир Стармер изрек, что "жидкая сделка лучше, чем отсутствие сделки". Таким образом, оппозиционная партия поддержала партию правящую, что выглядит весьма серьезной новацией в традиционно принципиальных расхождениях лейбористов и консерваторов по жгучим вопросам.

Великобритания отменяет пять антидемпинговых мер ЕС по товарам из РФ

В интервью Би-би-си Борис Джонсон заявил, что договор с ЕС позволит Соединенному Королевству "идти нашим путем, при этом иметь свободную торговлю с Евросоюзом". Джонсон отметил, что с точки зрения британских экспортеров они отныне будут иметь преимущества - все, что им придется, это заполнить одни и те же бумаги для экспорта по всему миру.

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