Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме не отменен

Чемпионат должен пройти в Стокгольме 22-28 марта. Швеция 14 раз принимала мировые первенства, 11 из них прошли в Стокгольме.

А что в этом году? Из-за пандемии финал Гран При в Китае не разыгран, а в загребском Дворце спорта, где ждали чемпионат Европы, разместился огромный госпиталь.

А как дела со Стокгольмом? Точный ответ будет дан на Совете Международного Союза конькобежцев (ИСУ) 28 января. А пока фигуристы надеются. Для наших будет страшно обидно, если и это соревнование не состоится. Россияне завоевали право выставить по три участника в женском одиночном катании, в спортивных парах и танцах. Представительство - самое большое. Женщины, пары, танцоры, да и мужчины - их двое - имеют шансы на медали.

В Стокгольме пока не давали отбоя. Дело в том, что гостиница, где по традиции останавливаются участники мировых первенств, находится совсем близко от Дворца. Никаких автобусов и прочих переездов не предвидится. Организаторам вполне по силам создать так называемый "пузырь", который используют в некоторых странах, оставляя угрозу заражения за стенами тщательно охраняемого и никому кроме спортсменов недоступного пространства.

А еще шведы уже сейчас ограничили состав делегаций, которые по-прежнему собираются в Стокгольм. Вместо восьми официальных лиц - всего четыре от страны. Судей тоже меньше обычного. Шаперонов, так называют персональных гостей спортсменов, стоимость пребывания которых составляет всего половину от официальной, вообще не ждут. С фигуристами, судя по всему, сможет быть лишь один тренер, а вот хореографу придется остаться дома.

Хорошо бы чемпионат состоялся. Ведь и первенство мира 2020-го года в Монреале переносили и переносили, а потом отменили. Но если ИСУ и организаторы обеспечат надежную защиту фигуристам, может, все-таки столица Швеции станет в конце марта и столицей мирового фигурного катания?