Элемент коллайдера в Дубне успешно прошел испытания

Один из элементов коллайдера NICA - сверхпроводящий промежуточный синхротрон Бустер - успешно прошел испытания. Специалисты Объединенного института ядерных исследований в Дубне впервые запустили в кольцо ускорителя пучок ионов, разгонявшийся в установке в течение пяти секунд.

Результаты испытаний опубликованы на сайте установки. Строительство коллайдерного комплекса NICA началось в 2016 году. Он будет исследовать кварк-глюонную плазму, экстремальное состояние вещества, где кварки и глюоны (из них состоят протоны и нейтроны), могут находиться в свободном состоянии.

По мнению ученых, кварк-глюонная плазма существовала в первые мгновения после Большого взрыва, в коллайдере ее "капли" будут рождаться при столкновениях ионов золота.

Бустер должен разогнать ионы золота до нужных параметров энергии (578 мегаэлектронвольт). Строительство и сбора ускорителя была закончена в конце ноября, потом начался длительный процесс его запуска: откачка воздуха, обеспечение глубокого вакуума в ускорителе, охлаждение сверхпроводящих магнитов.

Теперь в кольцо Бустера впервые инжектировали пучок ионов, использовав с этой целью гелий. Во время испытаний ускоритель набрал проектное значение и работал без сбоев.