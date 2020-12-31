Фонд кино поддержит кинотеатры и киностудии, пострадавшие из-за пандемии

Фонд кино утвердил список киностудий и кинотеатров, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, которые получат финансовую поддержку. Всего в списке 699 организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.

"Заключено 699 договоров на оказание поддержки организациям, пострадавшим от негативных экономических последствий новой коронавирусной инфекции. Из них 645 договоров на оказание поддержки организациям, осуществляющим показ национальных фильмов и 54 договора с организациями, осуществляющими производство и прокат национальных фильмов", - сообщается на сайте Фонда кино.