Хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

Хакерская группа, которая стоит за атакой на компанию SolarWinds, могла получить доступ к исходному коду Microsoft. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление софтверной корпорации.

Представители Microsoft заявили, что расследование атаки на SolarWinds выявило взлом "небольшого количества внутренних учетных записей", часть из которых была использована атакующими для просмотра исходного программного кода.

Изменять код хакеры не могли, отметили в Microsoft. Исходный код каких именно продуктов был затронут, в корпорации не пояснили. Однако, как считают эксперты, опрошенные агентством, даже простое изучение кода может дать хакерам понимание принципов его работы, чтобы затем нарушить работу продуктов или сервисов.