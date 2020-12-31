Интерес к торговой недвижимости упал на 19 процентов

За год спрос на покупку торговых помещений снизился на 8%, интерес к их аренде - на 19%. Такие данные приводятся в совместном исследовании "Авито Недвижимость" и JLL.

Торговые площади из всех видов коммерческой недвижимости пострадали от пандемии больше всего, отмечают аналитики.

Показатели посещаемости крупных торговых центров до сих пор не вернулись на докризисный уровень. Спрос на покупку таких помещений снизился в целом на на 8%. При этом некоторым городам-миллионникам удалось избежать отрицательной динамики -например, в Новосибирске, напротив, зафиксирован годовой рост этого показателя на 33%, в Екатеринбурге - на 16%, в Самаре и Санкт-Петербурге - на 12% и 11% соответственно. Интерес к аренде торговых площадей упал в целом на 19%, снижение зафиксировано во всех 15 исследованных городах. При этом цены и на покупку, и на аренду этих помещений выросли - на 8%.

Некоторые крупные "торговые коридоры" потеряли традиционную привлекательность из-за перевода на удаленную работу офисных сотрудников. Вместе с тем повысился интерес к помещениям, расположенным на окраинах городов.

В то же время на 4% как в категории аренды, так и в купле-продаже вырос интерес к помещениям свободного назначения. Они часто расположены на первых этажах жилых домов, в них размещаются объекты местной инфраструктуры - салоны красоты, пекарни, магазины, кофейни, центры развития. Также популярность этих помещений повышается из-за распространения так называемых dark store и dark kitchen.

В покупке наиболее существенную динамику среди городов-миллионников показали в этом сегменте Новосибирск (+58%), Омск (+54%) и Воронеж (+35%), в аренде - Новосибирск (+33%), Нижний Новгород (+26%) и Екатеринбург (+18%). Предложение доступных для аренды площадей свободного назначения увеличилось на 9%, в то время как количество объявлений на продажу сократилось на 2%. Такая тенденция объясняется тем, что инвесторы, которые в последние месяцы приобретали ликвидные площади у собственников, продававших свои активы в связи с кризисной ситуацией, теперь активно предлагают эти объекты в аренду. Стоимость таких помещений при купле-продаже выросла на 8%, при аренде - на 11%.

Избежать роста цен удалось лишь в Уфе (-7%) и Самаре (-3%), а на рынке аренды - в Нижнем Новгороде (-8%) и Москве (-4%).

"Возросший интерес к помещениям свободного назначения со стороны инвесторов обусловлен, в первую очередь, гибкостью в использовании этого формата в способах его использования для разных потребностей бизнеса, - говорит руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимость" Тимур Зайцев. - Кризисная ситуация привела к простаиванию многих помещений, поэтому свою роль сыграло желание инвесторов обезопасить себя от возможных задержек или неуплаты арендных платежей. При неблагоприятной для определенной сферы бизнеса рыночной ситуации такой формат как помещения свободного назначения позволяет быстрее заменить текущего арендатора представителем более стабильной в настоящий момент индустрии, не внося при этом капитальные изменения в само помещение".