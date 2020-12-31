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31.12.2020 17:51
Рубрика: В мире

Испания и Британия достигли предварительного соглашения по Гибралтару

Текст: Диана Ковалева
Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара после выхода Альбиона из ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

"Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться ко всеобщему процветанию... Спасибо иностранным переговорщикам", - написал Санчес на своей страничке в Twitter.

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В рамках соглашения на Гибралтар будут распространяться некоторые договоры, действующие в ЕС, например, Шенгенское соглашение, пишет агентство Reuters.

Напомним, что Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, которую оспаривает Мадрид. Пока обе страны были членами ЕС, ситуация, связанная с этим вопросом, не обострялась. Однако с выходом Альбиона из Евросоюза жители Гибралтара могут потерять доступ к его рынку, а в худшем случае - и возможность свободного перемещения по его территории.

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