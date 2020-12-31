Испания и Британия достигли предварительного соглашения по Гибралтару

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара после выхода Альбиона из ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться ко всеобщему процветанию... Спасибо иностранным переговорщикам", - написал Санчес на своей страничке в Twitter.

В рамках соглашения на Гибралтар будут распространяться некоторые договоры, действующие в ЕС, например, Шенгенское соглашение, пишет агентство Reuters.

Напомним, что Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, которую оспаривает Мадрид. Пока обе страны были членами ЕС, ситуация, связанная с этим вопросом, не обострялась. Однако с выходом Альбиона из Евросоюза жители Гибралтара могут потерять доступ к его рынку, а в худшем случае - и возможность свободного перемещения по его территории.