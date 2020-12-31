К Новому году число покупок сладких подарков для детей выросло в два раза

Сладости для детей накануне Нового года россияне в этом году покупают в два раза чаще, чем в прошлом. Средний чек за набор конфет в конце декабря составил 576 рублей. Таковы последние данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных компании "Платформа ОФД" (обрабатывает ежедневно по 44 миллиона чеков с 1 миллиона онлайн-касс). Исследование особо отмечает, что численность "сладких" покупок выросла на 107 процентов.

Один из символов Нового года - мандарины покупали на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Средний чек на шампанское составил 410 рублей, что на 21 процент выше, чем годом ранее. Правда, покупка шампанского уменьшилась на 20 процентов.

Также в этом году реже, чем в прошлом, люди приобретают искусственные ели - на 10 процентов. Средний чек покупки снизился на 10 процентов или до 2210 рублей. Новогодние хлопушки с конфетти в среднем обходились в 122 рубля, средний чек вырос на 21 процент относительно 2019 года. Число покупок упало на 15 процентов. Петарды в упаковке стоили россиянам в среднем 135 рублей, что на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Число покупок выросло на 12 процентов. А вот набор новогодних салютов покупали на 10 процентов реже, чем в 2019 году, при этом средний чек за такой набор возрос на 10 процентов - до 411 рублей. Продажи бенгальских огней также снизились на 6 процентов, при этом средний чек увеличился на 20 процентов до 67 рублей.