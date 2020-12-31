Как необычно встретить Новый год

Погрузиться в зимнее Черное море, отправиться на лыжах к живой елке, проехать в ретропоезде с гусарским ужином, выпить оленью кровь в чуме. Несмотря на пандемию и тяжелое время, жители регионов могут интересно встретить Новый год. Корреспонденты "РГ" нашли самые необычные примеры, которые запомнятся на всю жизнь.

Дед Мороз в акваланге

Выпить шампанского около елки в Черном море, устроить хоровод предлагают новороссийские дайверы. И конечно же, с главными героями праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. "А мандарины будут? И как их чистить под водой? - интересуемся у основателя дайвинг-клуба "Black Sea дайвер" Вячеслава Коршунова. "Только зачем нам мандарины? Чтобы закусить шампанское? Хотя подумаем, идея хорошая, - смеется он. - Как открываем шампанское? Бутылку встряхиваем, открываем точно так же, как и на берегу, закрываем большим пальцем, и каждый пьет по глотку - чисто символически".

Дедом Морозом и Снегурочкой может стать любой дайвер. Наряды тоже чисто символические: как правило, на нем - борода и колпак, а на ней - кокошник. "Все занимает около часа - подготовка, погружение и подводная часть, - объясняет Вячеслав Коршунов. - Мы в составе группы от пяти до восьми человек погружаемся на глубину пять-семь метров".

Обычно дайверы отмечают Новый год днем - ради безопасности. Причем в этом году так совпало, что не только безопасности технической, но и санитарно-эпидемиологической. Маска, гидрокостюм - защита не только от водной стихии, но и от вирусной. И даже социальную дистанцию можно не соблюдать...

Новый год и Поднебесные Зубья

Есть такие люди - туристы. Нет, не те, которые летают к морю на чартерных рейсах, пакуя в чемоданы купальники и солнцезащитные очки. А те, которые таскают на себе огромные рюкзаки, штурмуют перевалы и горные реки, а в качестве отдыха разводят костры и ставят палатки. Вы также можете присоединиться к армии таких любителей походов. Например, в Новосибирске есть клуб "Ювента". Он открылся при пединституте еще в 1978 году, его много лет возглавляют мастера спорта международного класса по спортивному туризму Ирина Добарина и Олег Жигарев. И у этого клуба есть традиция. Уже много лет желающие встречают Новый год в походе. Где-нибудь на Поднебесных Зубьях, на границе Кузбасса.

Только у ямальского Деда Мороза — Ямал Ири — можно отведать строганину из муксуна и оленины. Фото: пресс-служба губернатора Ямала

Преодолевают, как правило, один перевал - лыжный поход первой категории сложности, а весь маршрут рассчитан дней на шесть-семь. Идут, идут, а уж 31 декабря с середины дня начинают лепить пельмени, кромсать салатики, доставать мандарины, наряжать живые елки и... праздновать. Как рассказал "РГ" кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Максим Руденков, не обходится и без театральных постановок - когда он в первый раз встречал новый год таким образом, играли "Колобка". Подготовка к новогоднему походу занимает весь декабрь. Это и теоретические занятия, где туристы постигают разницу между летней и зимней палаткой. И практические - лыжные тренировки. Важный этап - поход выходного дня с ночевкой. После него многие понимают, стоит ли им решаться на более долгое зимнее путешествие. И многие решаются.

Паровоз тянет в праздник

Необычный ретропоезд начнет ходить на новогодних каникулах из Иванова в Шую. Его будет тянуть паровоз 1955 года выпуска, который до реставрации был... памятником. Цена билета - 150 рублей. Пассажиры попадут на фестиваль "Русское Рождество" и с комфортом вернутся обратно. На центральной площади Шуи их ждет ярмарка с сувенирами и вкусностями из разных городов Ивановской области. На 8 января из Иванова также запланирован рейс в Гаврилов Посад. Билет на родину владимирского тяжеловоза обойдется рублей в 300. "За два с лишним часа до обратного поезда гости смогут погулять по городу. От вокзала до музеев мы организуем автобус. В краеведческом будет бесплатный мастер-класс по изготовлению букарашницы из бересты. В музее национальных напитков - "гусарский" обед из старинных блюд", - рассказал "РГ" пресс-секретарь "Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области" Михаил Денежкин.

В Новороссийске Снегурочка-дайвер приглашает выпить бокал шампанского около новогодней елки на морской глубине. Фото: из архива Вячеслава Коршунова

Необычный состав уже запускали прошлой зимой. Тогда он перевез 855 пассажиров. В этом году, учитывая новые требования к рассадке и рост интереса к внутреннему туризму, количество рейсов увеличили вдвое. Уехать в Шую можно будет утром, чтобы побродить по рождественской ярмарке при солнечном свете, и в 15 часов - чтобы попасть на фестиваль к началу вечернего шоу. Обратные рейсы уйдут в 20 часов. Экскурсионные группы соберут на перроне за 15 минут до отправления. Билеты оформят в вагонах после посадки.

Шампанское в тундре

Если вам наскучил стандартный набор - оливье, селедка под шубой и мандарины, отправляйтесь к аборигенам на Ямал. Здесь вам скучно не будет. Да и пресно тоже. "У нас на столе в праздничную ночь обязательно свежее жаркое из оленины, готовится оно больше часа на буржуйке прямо в чуме. И конечно, строганина из оленины и щекура", - рассказала "РГ" Римма Тоболько, жена оленевода и мать шестерых детей.

Перед праздником аборигены забивают оленя, но, конечно, не только ради мяса. Тундровики обязательно выпивают стаканчик свежей, еще теплой оленьей крови, чтобы смыть все плохое, что было в старом году. В ней целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов. По вкусу напоминает томатный сок. Это своего рода энергетик. Никакое шампанское с ним и рядом не стояло.

Если вам наскучил стандартный набор - оливье, селедка под шубой и мандарины, отправляйтесь к аборигенам на Ямал

К слову, о шампанском, у современных аборигенов оно на столе, безусловно, тоже присутствует. Перед праздником даже хранится на священной половине, в задней части чума, куда вход женщинам запрещен. Не потому, что они выпьют его до боя курантов, просто кочевники Севера и сегодня свято чтут традиции и стараются не гневить духов. К слову, чтобы их задобрить, в новогоднюю ночь духам специально оставляют кусочки оленины, чашечку свежей оленьей крови ну и какие-нибудь гостинцы - конфеты, мандарины.

Ну а в остальном Новый год в тундре похож на праздник в доме любой семьи. На столе кроме северных деликатесов обязательно стоят и оливье, и разные сладости. Возле чума кочевники пускают фейерверки, наряжают елку. Включают телевизор и под бой курантов загадывают желания. На праздник собираются по несколько семей в одном чуме. Самые нужные подарки - что-нибудь теплое. Ягушка, унты или малица.