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31.12.2020 00:00
Рубрика: Общество

Нырнуть за Снегурочкой

Как необычно встретить Новый год
Текст: Ирина Белова, Елена Мационг, Нина Рузанова, Татьяна Ткачева ( "Российская газета", Сочи - Новосибирск - Иваново - Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 296(8350)
Погрузиться в зимнее Черное море, отправиться на лыжах к живой елке, проехать в ретропоезде с гусарским ужином, выпить оленью кровь в чуме. Несмотря на пандемию и тяжелое время, жители регионов могут интересно встретить Новый год. Корреспонденты "РГ" нашли самые необычные примеры, которые запомнятся на всю жизнь.
Новосибирский туристический клуб проводит новогодние праздники, забираясь на Поднебесные Зубья. Фото: туристский клуб "Ювента" Новосибирский туристический клуб проводит новогодние праздники, забираясь на Поднебесные Зубья. Фото: туристский клуб "Ювента"
Новосибирский туристический клуб проводит новогодние праздники, забираясь на Поднебесные Зубья. Фото: туристский клуб "Ювента"

Дед Мороз в акваланге

Выпить шампанского около елки в Черном море, устроить хоровод предлагают новороссийские дайверы. И конечно же, с главными героями праздника - Дедом Морозом и Снегурочкой. "А мандарины будут? И как их чистить под водой? - интересуемся у основателя дайвинг-клуба "Black Sea дайвер" Вячеслава Коршунова. "Только зачем нам мандарины? Чтобы закусить шампанское? Хотя подумаем, идея хорошая, - смеется он. - Как открываем шампанское? Бутылку встряхиваем, открываем точно так же, как и на берегу, закрываем большим пальцем, и каждый пьет по глотку - чисто символически".

Дедом Морозом и Снегурочкой может стать любой дайвер. Наряды тоже чисто символические: как правило, на нем - борода и колпак, а на ней - кокошник. "Все занимает около часа - подготовка, погружение и подводная часть, - объясняет Вячеслав Коршунов. - Мы в составе группы от пяти до восьми человек погружаемся на глубину пять-семь метров".

Обычно дайверы отмечают Новый год днем - ради безопасности. Причем в этом году так совпало, что не только безопасности технической, но и санитарно-эпидемиологической. Маска, гидрокостюм - защита не только от водной стихии, но и от вирусной. И даже социальную дистанцию можно не соблюдать...

Новый год и Поднебесные Зубья

Есть такие люди - туристы. Нет, не те, которые летают к морю на чартерных рейсах, пакуя в чемоданы купальники и солнцезащитные очки. А те, которые таскают на себе огромные рюкзаки, штурмуют перевалы и горные реки, а в качестве отдыха разводят костры и ставят палатки. Вы также можете присоединиться к армии таких любителей походов. Например, в Новосибирске есть клуб "Ювента". Он открылся при пединституте еще в 1978 году, его много лет возглавляют мастера спорта международного класса по спортивному туризму Ирина Добарина и Олег Жигарев. И у этого клуба есть традиция. Уже много лет желающие встречают Новый год в походе. Где-нибудь на Поднебесных Зубьях, на границе Кузбасса.

Только у ямальского Деда Мороза — Ямал Ири — можно отведать строганину из муксуна и оленины. Фото: пресс-служба губернатора Ямала

Преодолевают, как правило, один перевал - лыжный поход первой категории сложности, а весь маршрут рассчитан дней на шесть-семь. Идут, идут, а уж 31 декабря с середины дня начинают лепить пельмени, кромсать салатики, доставать мандарины, наряжать живые елки и... праздновать. Как рассказал "РГ" кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Максим Руденков, не обходится и без театральных постановок - когда он в первый раз встречал новый год таким образом, играли "Колобка". Подготовка к новогоднему походу занимает весь декабрь. Это и теоретические занятия, где туристы постигают разницу между летней и зимней палаткой. И практические - лыжные тренировки. Важный этап - поход выходного дня с ночевкой. После него многие понимают, стоит ли им решаться на более долгое зимнее путешествие. И многие решаются.

Паровоз тянет в праздник

Необычный ретропоезд начнет ходить на новогодних каникулах из Иванова в Шую. Его будет тянуть паровоз 1955 года выпуска, который до реставрации был... памятником. Цена билета - 150 рублей. Пассажиры попадут на фестиваль "Русское Рождество" и с комфортом вернутся обратно. На центральной площади Шуи их ждет ярмарка с сувенирами и вкусностями из разных городов Ивановской области. На 8 января из Иванова также запланирован рейс в Гаврилов Посад. Билет на родину владимирского тяжеловоза обойдется рублей в 300. "За два с лишним часа до обратного поезда гости смогут погулять по городу. От вокзала до музеев мы организуем автобус. В краеведческом будет бесплатный мастер-класс по изготовлению букарашницы из бересты. В музее национальных напитков - "гусарский" обед из старинных блюд", - рассказал "РГ" пресс-секретарь "Центра развития туризма и гостеприимства Ивановской области" Михаил Денежкин.

В Новороссийске Снегурочка-дайвер приглашает выпить бокал шампанского около новогодней елки на морской глубине. Фото: из архива Вячеслава Коршунова

Необычный состав уже запускали прошлой зимой. Тогда он перевез 855 пассажиров. В этом году, учитывая новые требования к рассадке и рост интереса к внутреннему туризму, количество рейсов увеличили вдвое. Уехать в Шую можно будет утром, чтобы побродить по рождественской ярмарке при солнечном свете, и в 15 часов - чтобы попасть на фестиваль к началу вечернего шоу. Обратные рейсы уйдут в 20 часов. Экскурсионные группы соберут на перроне за 15 минут до отправления. Билеты оформят в вагонах после посадки.

Шампанское в тундре

Если вам наскучил стандартный набор - оливье, селедка под шубой и мандарины, отправляйтесь к аборигенам на Ямал. Здесь вам скучно не будет. Да и пресно тоже. "У нас на столе в праздничную ночь обязательно свежее жаркое из оленины, готовится оно больше часа на буржуйке прямо в чуме. И конечно, строганина из оленины и щекура", - рассказала "РГ" Римма Тоболько, жена оленевода и мать шестерых детей.

Перед праздником аборигены забивают оленя, но, конечно, не только ради мяса. Тундровики обязательно выпивают стаканчик свежей, еще теплой оленьей крови, чтобы смыть все плохое, что было в старом году. В ней целый комплекс полезных витаминов и микроэлементов. По вкусу напоминает томатный сок. Это своего рода энергетик. Никакое шампанское с ним и рядом не стояло.

Если вам наскучил стандартный набор - оливье, селедка под шубой и мандарины, отправляйтесь к аборигенам на Ямал 

К слову, о шампанском, у современных аборигенов оно на столе, безусловно, тоже присутствует. Перед праздником даже хранится на священной половине, в задней части чума, куда вход женщинам запрещен. Не потому, что они выпьют его до боя курантов, просто кочевники Севера и сегодня свято чтут традиции и стараются не гневить духов. К слову, чтобы их задобрить, в новогоднюю ночь духам специально оставляют кусочки оленины, чашечку свежей оленьей крови ну и какие-нибудь гостинцы - конфеты, мандарины.

Ну а в остальном Новый год в тундре похож на праздник в доме любой семьи. На столе кроме северных деликатесов обязательно стоят и оливье, и разные сладости. Возле чума кочевники пускают фейерверки, наряжают елку. Включают телевизор и под бой курантов загадывают желания. На праздник собираются по несколько семей в одном чуме. Самые нужные подарки - что-нибудь теплое. Ягушка, унты или малица.

Лучшие премьеры ТВ и Сети в новогодние праздники
Общество Ежедневник Праздники Новый год

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