Как встретят Новый год президент и другие российские политики

Российские политики и раньше предпочитали встречать Новый год дома, в кругу семьи. А 2020-й - еще больше укрепил эту традицию. О том, что бой курантов встретят вместе с родными и близкими заявили и президент, и сенаторы, и депутаты.

Президент: Не изменяя традициям

Президент России встретит Новый год в домашней обстановке. Владимир Путин сам рассказал, где именно будет отмечать праздник. Завершая общение с журналистами после ежегодной пресс-конференции, он ответил на соответствующий вопрос: "Или здесь (в резиденции в Ново-Огарево - прим. "РГ"), или дома, в городе".

"А где у меня дом, все знают", - улыбнулся президент, говоря про Кремль.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме "Опасный вирус. Первый год" заметил, что с большой долей уверенности может сказать, что президент "будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно".

Впрочем, бывали и исключения, например, как 31 декабря 2013 года, когда Владимир Путин отмечал Новый год в Хабаровске вместе с пострадавшими от наводнения.

Что касается самого Пескова, то он проведет новогодние праздники с детьми. Об этом пресс-секретарь президента рассказал в интервью для программы "Итоги года с Сергеем Шнуровым" на телеканале RTVI.

Планы - отпраздновать Новый год с семьей, сказал представитель Кремля.

"Если потребуется, чуть-чуть поработать. Провести с детьми время", - добавил Песков.

Валентина Матвиенко: В домашней обстановке

"Я вам ничего нового не скажу, никогда традиции не меняю. Буду встречать Новый год так же: в домашней обстановке с родными и близкими", - так заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на своей итоговой пресс-конференции.

А вот новогодние каникулы она проведет за чтением книг. "Я периодически возвращаюсь к классике, отечественной и зарубежной, это очень полезно. В следующем году будет 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. Это не развлекательная литература, но есть потребность в такой работе души, обязательно перечитаю из своего любимого", - сказала спикер СФ.

В кругу семьи встретит Новый год и первый вице-спикер СФ Андрей Турчак. Глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что проведет новогоднюю ночь с близкими на даче в Подмосковье.

Фото: Пресс-служба СФ

Депутаты Госдумы: Дача, баня и семейное застолье

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перед окончанием парламентского сезона призвал депутатов на новогодние праздники отменить зарубежные поездки, если таковые намечались. "Десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны зарубежные", - сказал спикер. Он напомнил, что летом пандемия пошла на спад, однако после сезона летних отпусков ее "привезли опять". "То же самое получится и зимой", - предупредил Володин. И призвал коллег своим примером показать, что "можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Глава нижней палаты, конечно, собирается последовать собственному же совету. Он рассказал журналистам, что планирует встретить Новый год в кругу семьи - дома. Спикер подчеркнул, что это именно семейный праздник.

Лидер "Справедливой России" сказал "РГ", что "ситуация пока не та, чтобы шумно и многолюдно праздновать". "Думаю, что многие мои коллеги по фракции встретят 2021 год в домашней остановке, - отметил он. - А сам я встречу Новый год так, как встречаю всегда, независимо ни от какой пандемии, - дома, в семейном кругу. За праздничным столом, с подарками под елкой, под кремлевские куранты и поздравление президента".

После празднования Сергей Миронов собирается отправиться на дачу - "наслаждаться тем, на что не хватает времени в обычные дни, - читать, гулять, снег убирать".

"Но долго отдыхать не люблю. Запланировано несколько рабочих встреч в Скайпе, буду работать с документами. Надеюсь, что проведу эти дни продуктивно и с пользой", - резюмировал он.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов тоже отпразднует в кругу семьи - прессе он рассказал, что его внуки готовят домашний концерт. А по итогам новогодних каникул можно будет ожидать от лидера компартии новую книгу. Зюганов сообщил, что напишет сборник анекдотов, который называется "Коронавирус".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вместе с однопартийцами и активистами новогодним вечером собирается пойти на Манежную площадь. Большую группу собирать, конечно, не планируется из-за пандемии, рассказал он журналистам. Жириновский устроит с соратниками хоровод вокруг елки, затем они зайдут в кафе. А на новогодние каникулы глава ЛДПР планирует зимние виды отдыха - покататься в санях, в упряжке лошадей. А также - "в баню сходить, съездить за город, в лес или парк".

Элла Памфилова: Пандемия на планы никак не повлияла

"У меня планы на Новый год всегда одни и те же: только дома исключительно. Я очень люблю готовить, все семья собирается, каждый старается кого-то чем-то удивить, - заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. - Никогда никуда не ездим, всегда дома, это домашний праздник. Поэтому пандемия никак на это не повлияла". Глава ЦИК заметила, что в ее жизни был случай, когда ей на Новый год пришлось наряжаться Дедом Морозом. Зачем? Для внучки.

"Я думаю, нам сейчас надо как никогда хорошо подготовиться и проводить этот год. Сейчас ходит в соцсетях шутка, смысл в ней такой, что в большей степени мы в этот раз будем не встречать новый год, а провожать старый. Надо сказать ему "спасибо", что он был такой, а не еще хуже, и надеяться на то, что в следующем году будет лучше", - заметила Элла Памфилова.