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31.12.2020 15:02
Рубрика: Культура

Горький любил лыжи, а Толстой - коньки

Текст: Павел Басинский
Наступают новогодние каникулы, и бедным школьникам опять нужно читать наскучившую им классику. Попробую их слегка развеселить. Как проводили досуг великие? Какими видами спорта увлекались?

Максим Горький любил лыжи, чего и школьникам нашим желаю.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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А вот Лев Толстой вообще был заядлым спортсменом. В 67 лет он научился... кататься на велосипеде. Над ним посмеивались - старик катается на велосипеде! Но он писал в дневнике: "За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Евгений Иванович (врач) отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство..." Московское общество велосипедистов было от пополнения своих рядов в восторге. Общество презентовало ему английский велосипед системы Rover. В апрельском номере журнала "Циклист" событию посвятили целую статью.

Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Еще Толстой любил коньки.

Фото: Universal Images Group via Getty Images

А еще городки.

Фото: РИА Новости

А еще он был неутомимым наездником и пешеходом.

А еще рыбу ловил и охотился, даже на медведей. Пока не стал вегетарианцем.

Заядлым атлетом был Александр Куприн. Он даже в цирке выступал. Поднимался на воздушном шаре и опускался под воду в гидрокостюме.

Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Страстным путешественником оказался поэт Николай Гумилев. Он неоднократно был в Африке как путешественник и как руководитель экспедиции.

Фото: Art Images/Heritage Images/Getty Images

А самым тихим видом спорта занимался Иван Тургенев. Он был заядлым шахматистом и даже участвовал в международных турнирах.

Фото: gettyimages

Так что не такие уж скучные они были, наши писатели.

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