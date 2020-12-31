Максим Горький любил лыжи, чего и школьникам нашим желаю.
А вот Лев Толстой вообще был заядлым спортсменом. В 67 лет он научился... кататься на велосипеде. Над ним посмеивались - старик катается на велосипеде! Но он писал в дневнике: "За это время начал учиться в манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Евгений Иванович (врач) отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство..." Московское общество велосипедистов было от пополнения своих рядов в восторге. Общество презентовало ему английский велосипед системы Rover. В апрельском номере журнала "Циклист" событию посвятили целую статью.
Еще Толстой любил коньки.
А еще городки.
А еще он был неутомимым наездником и пешеходом.
А еще рыбу ловил и охотился, даже на медведей. Пока не стал вегетарианцем.
Заядлым атлетом был Александр Куприн. Он даже в цирке выступал. Поднимался на воздушном шаре и опускался под воду в гидрокостюме.
Страстным путешественником оказался поэт Николай Гумилев. Он неоднократно был в Африке как путешественник и как руководитель экспедиции.
А самым тихим видом спорта занимался Иван Тургенев. Он был заядлым шахматистом и даже участвовал в международных турнирах.
Так что не такие уж скучные они были, наши писатели.