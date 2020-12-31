Каких законов ждать в 2021 году

В январе Госдума откроет новый парламентский сезон. Народные избранники рассказали, какие самые главные законопроекты готовятся к рассмотрению.

Конституция: продолжение

В осеннюю сессию депутаты занимались оформлением новых поправок в Конституцию, за которые проголосовали граждане. И в 2021-м депутаты продолжат эту работу, сообщил глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В том числе поправки в Семейный кодекс, запрещающие применение в России правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности, которых придерживается наша страна", - уточнил парламентарий.

Будут также рассмотрены поправки в Трудовой кодекс, запрещающие лицам с иностранным гражданством либо видом на жительство замещать должности в госорганах и органах местного самоуправления с допуском к гостайне.

В комитете также ожидают внесения новых проектов во исполнение конституционных изменений. Предполагается, что от кабмина поступят поправки в законы о науке, культуре, здравоохранении и ряд других.

Гаражам дадут амнистию

В период весенней сессии депутатам предстоит рассмотреть долгожданный законопроект о "гаражной амнистии". По словам Павла Крашенинникова, документ позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними. "Что немаловажно, при оформлении права собственности гражданам не придется оплачивать госпошлину, - пояснил парламентарий. - Помимо этого, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объектов".

Реформа медпомощи

Комитет по охране здоровья продолжит работать над законопроектом об упрощении процедуры получения согласия на медпомощь, рассказал глава комитета Дмитрий Морозов. Этот документ разрешает бригадам медиков оказывать скорую и неотложную медпомощь без процедуры письменного оформления добровольного согласия. "Разумеется, если человек отказывается от медицинского вмешательства, нужно будет по-прежнему оформлять его письменный отказ", - подчеркнул Дмитрий Морозов.

Другой законопроект, который будет приоритетным для комитета, регулирует оказание первой помощи. Ее предлагается разделить на "базовую" и "расширенную". Документ содержит важнейшую новеллу об использовании дефибрилляторов, сообщил Морозов. Применять эти приборы будет разрешено даже без специальной подготовки. "Это поможет спасти тысячи жизней. При этом, причинить вред, используя дефибриллятор, будет невозможно, так как если помощь такого рода не требуется, прибор просто не даст разряд", - пояснил парламентарий.

Матерям и детям

В комитете по вопросам семьи назвали в числе приоритетных инициативу о погашении многодетным 450 тысяч рублей по ипотеке на строительстве частного дома.

Как рассказала первый замглавы комитета Ольга Окунева, актуальным также остается вопрос о возможности направления средств материнского капитала на получение образования ребенком у индивидуального предпринимателя.

Также среди особенно важных проектов на весну депутат назвала инициативу о наделении Минцифры полномочиями по разработке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей.

Кроме того, комитет совместно с Минпросвещения работает над созданием нового закона об опеке и попечительстве, заключила Окунева.

"Дистанционка" и зарплаты

Думский комитет по образованию и науке в весеннюю сессию займется доработкой законопроекта о дистанционном обучении, сообщила замглавы комитета Лариса Тутова. Ранее этот проект решили отложить, так как инициатива вызвала беспокойство в регионах. По словам депутата, предстоит серьезная доработка, ведь нерегламентированное обучение на дому противоречит нормам СанПиНа: ученикам противопоказано проводить за экранами ноутбуков и смартфонов более пяти часов в сутки.

Также в планах профильного комитета ГД на весеннюю сессию - рассмотрение законопроектов, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам. Один из них - о базовой ставке для учителей, другой - о статусе педагогического работника. Тутова напомнила слова президента о том, что заработную плату педагогам необходимо повышать для решения кадровых вопросов.

Пенсия без заявления

Один из приоритетов работы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов в весеннюю сессию - проработка вопроса о введении беззаявительного назначения страховой пенсии по инвалидности, сообщил замглавы этого комитета Михаил Терентьев.

"Это крайне необходимый шаг не только в условиях пандемии, но и в целом для людей с инвалидностью, чтобы облегчить им жизнь, избавив от прохождения бюрократических формальностей", - сказал парламентарий.

Питомца не отберут

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ждет принятия закона, который запрещает судебным приставам изымать домашних животных. Эти новшества позволят остановить практику шантажа должников, когда их питомцев фактически берут в заложники. Правительство уже дало положительное заключение на законопроект.

"Колл-центры" в тюрьмах закроют

В весеннюю сессию комитет по безопасности и противодействию коррупции продолжит работу над законопроектом, который запретит использовать мобильники в местах лишения свободы. Глава комитета Василий Пискарев объяснил, что новшество поможет защитить граждан от мошеннических действий, совершаемых с помощью мобильной связи такими лицами.

Также на весну планируется работа по проекту, запрещающему публичную демонстрацию изображений нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Другой разработанный в комитете законопроект позволит оперативно ограничить доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.

Туризм станет безопаснее

В комитете Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи продолжат работу над законопроектом, регулирующим деятельность турагентств, рассказал глава комитета Борис Пайкин. Документ, по его словам, направлен на формирование прозрачного и контролируемого рынка. Он предусматривает создание единого федерального реестра туристических агентов. Из этого источника туристы смогут получить достоверную информацию о праве агента на продажу туристического продукта.

Кроме того, Комитет совместно с Ростуризмом продолжит подготовку концепции нового базового закона о туризме, формулировкой основных понятий.

Среди планов комитета на следующий год - подготовить ко второму чтению законопроект об обязательной аттестации гидов для работы в России. В качестве обязательного условия вводится проведение экскурсий только гражданами РФ. Благодаря этому документу, случайные люди уступят место квалифицированным специалистам, считает Пайкин.

Уже в январе Госдума может принять поправки, которые позволят россиянам компенсировать затраты на спорт через получение налогового вычета. "Это станет приятным бонусом для тех, кто посещает спортивные занятия, фитнес-клубы, ходит на тренировки", - отметил парламентарий.

Лекарства, алименты и занятость

Приоритеты назвали не только комитеты, но и думские фракции. Глава думских "единороссов" Сергей Неверов среди основных планов назвал законопроекты, которые направлены на недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровой конкуренции на фармрынке.

В весеннюю сессию также продолжится работа над трудовым законодательством - в части совершенствования системы оказания услуг населению в сфере занятости. "Расширятся возможности предоставления этих услуг в цифровом формате и централизуются полномочия по содействию занятости, что позволит более эффективно развивать внутреннюю трудовую миграцию", - сказал Сергей Неверов.

"Единая Россия" также будет выступать за то, чтобы ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов, повысить пособия беременным женщинам, гарантировать должникам сохранение минимального дохода и подстегнуть компании трудоустраивать потерявших работу во время пандемии людей.

Планы парламентской оппозиции

"Справедливая Россия" планирует вновь вносить законопроекты, которые были отклонены, сообщил он. "Это и законопроект об индексации пенсий, и мы все равно будем возвращаться к проблеме пенсионного возраста", - сказал глава фракции Сергей Миронов.

В планах, по его словам, и внесение законопроекта о компенсациях гражданам на покупку лекарств по аналогии с существующей нормой о пределе допустимой доли собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ. Также, по его словам, фракция планирует вернуться к вопросу увеличения МРОТ. "Очень приятно, что президент на Госсовете в принципе поддержал мысль о том, что МРОТ надо увеличивать", - сообщил Миронов.

В ЛДПР также собираются продолжать борьбу за повышение МРОТ и прожиточного минимума. Глава профильного комитета, представитель фракции Ярослав Нилов напомнил об утверждении новой методики для этих показателей. Однако депутаты будут настаивать на дальнейшей реформе.

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал, что фракция продолжит свою борьбу для принятия 12 законов КПРФ, которые затрагивают практически все сферы деятельности. Тут и бюджет развития, и программа народных предприятий, и помощь детям войны, и поддержка регионов.