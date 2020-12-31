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Рубрика: Общество

"Карантинный" Новый год: топ-5 предложений для отдыха в пандемию

Текст: Владимир Емельяненко
Несмотря на ограничения, которые диктует пандемия, россияне все равно встречают Новый год весело. Семья, "цифра", гастрономическое путешествие, тур на дачу и виртуальные бары - хиты новогодних празднеств - 2021, по данным исследований РЭУ имени Г.В. Плеханова, дополненных опросами ВЦИОМ, РОМИР и мониторингом компании OMDGroup.

Первое место и безусловное лидерство отмечания праздника - семья и ТВ. Отмечать Новый год в узкой компании самых близких людей, по данным ВЦИОМ, намерены подавляющее большинство людей - 83-85 процентов. Однако 10 процентов все же предпочитают шумные вечеринки. Главным новогодним медиаразвлечением для всех останется ТВ, но, по данным РОМИР, набирает популярность праздничный интернет-контент. Он востребован в основном среди мужчин и более молодой аудитории.

Фото: iStock
Психолог рассказала, нужно ли праздновать Новый год

Второе место среди праздничных предпочтений заняла "цифра". Среди новых виртуальных развлечений за последний год невероятную популярность приобрел формат виртуального концерта (16 процентов), путешествия (7 процентов), выставки (4,7 процента) и прочих виртуальных реплик привычных событий офлайн. Но особенно, по данным РОМИР, востребованы интернет-звонки (23 процента) и виртуальные застолья (14 процентов), то есть цифровое участие в празднике дальних родственников и друзей, по разным причинам ограниченных в возможности перемещения.

Третье место - гастрономическое путешествие дома. В последние годы стали пользоваться успехом тематические новогодние столы и их декор в аутентичном стиле - средиземноморский стол, стол японской или тайской кухни, фруктовый стол или стол этнической кухни того или иного региона Кавказа. Даже процесс подготовки - выбор меню, закупка продуктов и готовка, проба блюд и их подача - особенное развлечение, если к делу подключить интернет-советы блогеров, которые давно создают конкуренцию коллегам-туроператорам.

Четвертое место - тур на дачу. Тоже традиционное российское новогоднее развлечение. Его дополняет относительно новый тренд года - загородный отдых на арендных дачах и в пансионатах. По данным OMDGroup, около 15 процентов опрошенных планируют встретить Новый год в путешествии, на даче или в загородных домах отдыха. Цены на подобные предложения выросли вслед за спросом до 40 процентов.

Пятое место неожиданно заняли виртуальные бары. Самым актуальным направлением бизнеса, по данным OMDGroup, в этом сезоне остается доставка. Сегодня на дом привезти могут практически все. Виртуальный бар, куда каждый может прийти и не только сделать заказ, но и пообщаться с другими людьми, стал новым форматом новогодней ночи для тех, кто по каким-либо причинам проводит ее в одиночестве.

Правда стоит помнить: распивать даже в виртуальном баре желательно в меру, чтобы праздник оставил только позитивные впечатления.

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