Кириенко: Уходящий год стал для школьников годом "Большой перемены"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл новогоднее торжество конкурсантов "Большой перемены" на платформе "ВКонтакте", сообщает ТАСС. Он обратился к школьникам со словами поздравления и напутствия:

"2020-й был непростым, но для всех нас он запомнится как год "Большой перемены", потому что в течение всего года мы были вместе. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что в рамках акции "Мы вместе" вы помогали тем, кто особенно нуждался в помощи: детям в социальных учреждениях, ветеранам, врачам".

Кириенко напомнил, что в 2021 году участников проекта ждут 12 тематических месяцев, 48 тематических недель и конкурсов, победители которых смогут отправиться в путешествия на Байкал, в Крым, на острова Курильской гряды, космодром Байконур и Северный полюс.

Он также поблагодарил родителей и педагогов участников конкурса "Большая перемена", а школьникам пожелал исполнения самых заветных желаний.

"Вы почувствовали самое главное - веру в свои силы и в то, что вы все невероятно талантливые люди, что все в жизни в ваших руках. У вас обязательно все получится, а мы постараемся сделать так, чтобы все ваши мечты и планы обязательно претворились в жизнь. С наступающим 2021 годом, пусть для каждого из вас это будет новый год "Большой перемены", - добавил он.