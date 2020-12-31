Корреспондент "РГ" дал прогноз на 2021 год, побывав в стаде галловеев

Китайский гороскоп утверждает, что вскоре на Земле наступит год быка. Он придет на смену белой металлической крысе 2020 года. Может, год крупного млекопитающего будет лучше? Коллеги, знакомые с сельскохозяйственной спецификой, утверждают: хочешь понять, какой характер у быка, загляни в глаза галловею.

Райские кущи

Стадо собралось посреди довольно большого загона и жует сено, сложенное в пирамидку. От коллектива отбилась только одна корова, она стоит у самого ограждения и протягивает морду к Людмиле Кравченко, хозяйке племенного питомника "Угра-центр" под городом Юхнов.

- Здравствуй, мое солнышко, здравствуй, моя хорошая, - Людмила Петровна гладит буренку, и та трется о ее руку, всеми своими повадками напоминая, скорее, ласковую кошечку, чем здоровую мясную корову.

Так, год будет спокойным, добрым и ласковым, спешу сделать оптимистичный вывод.

Когда нежности заканчиваются, удается выяснить, что один племенной бык стоит 150-170 тысяч рублей. Покупают довольно активно, многие животные уезжают в регионы: Алтайский край, Томская, Ивановская, Владимирская области…

Примерно такие же деньги можно выручить за взрослое животное, если пустить его на мясо. Собственно, все эти быки и коровы в перспективе могут стать только говядиной: молока они вырабатывают немного, только на своего теленка. И весь жизненный путь у галловея, как и любой другой мясной породы, - с пастбища в тарелку.

- Галловейская порода питается только травой - летом на пастбище, зимой - сеном, - рассказывает Людмила Кравченко. - Никакого зерна или комбикорма. Поэтому у нее мясо получается исключительно диетическое, без прослоек жира. Но мы здесь только разводим, ведем племенную работу, на мясо их пускают на товарных фермах.

Да, оптимизма насчет счастливого нового года резко поубавилось. Получается, надо будет следовать своему предназначению и при том на весьма аскетичном пайке.

В каждом загоне живет один бык и несколько десятков коров его "гарема". У всех джентльменов есть родословная, всевозможные свидетельства чистоты породы и одна единственная задача - за сезон успеть покрыть всех подопечных коров. Пока он с этим справляется, будет жить на полном довольствии. У Людмилы Кравченко пока что "прострелов" никто не выдавал. И она с гордостью показывает своих "старейшин": Пауль, Лорд, Алмаз...

- А когда кто-то из парней даст слабину?

- Тогда, наверное… - запинается Людмила Петровна. - Наверное, придется расстаться. Хотя как можно с ними так?.. Они же - смотрите - какие красавцы. И, главное, все-все понимают… И вообще, быки этой породы до самой старости надежно работают, так что с ними все будет хорошо.

Эта порция информации меня в принципе устраивает, семейные ценности в год быка будут в почете.

Галловейский бычок, с точки зрения товарной фермы, должен прожить года полтора, - один раз перезимовать. Летом содержание этих животных практически бесплатное, а к зимнему стойловому сезону надо готовиться - заготавливать сено все лето, закупать дополнительные корма, это немалые затраты. Затем отправиться на убой. У галловейских коров судьба более спокойная. Их задача - каждый год рожать по теленку. Пока потомство идет, никто их резать не будет.

Хм. Для парней перспективы не очень.

Подходим к загону, где царствует бык Пауль. Он мирно жует сено в окружении своих коров. Услышав, как его зовет хозяйка, лениво поворачивает голову, а потом возвращается к своей трапезе. А нам для фотосессии надо отделить его от толпы. Пока вся наша небольшая делегация - Людмила Кравченко, зоотехник Лена и мы с фотографом - стоит у ограды, работник заходит в загон и пытается отвлечь быка, вытянуть его к нам поближе. Добрый и покладистый Пауль продолжает есть, плохо понимая, что от него хотят люди. Работник начинает размахивать руками, тянуть быка в сторону.

- Не стрессируй его! - тут же кричит Людмила Петровна. - Не надо его стрессировать! Прекрати немедленно.

Пауля мы все-таки сфотографировали - было принесено зерно, бык на это лакомство купился и решил нам немного попозировать.

Если быка так берегут от стресса, может, и год будет поспокойней, опять радуюсь предзнаменованию.

- Понимаете, галловеи - очень удобная в разведении порода, - прощаясь с нами в сотый раз, повторяет Людмила Кравченко. - Им не нужны сараи - только пастбище, они под открытым небом и зимой, и летом, в любую погоду. Коровы сами рожают, а потом пекутся о своих телятах - материнский инстинкт очень развит. И еще галловеи очень аккуратно пасутся - после них остается идеально ровный газон, на котором подъели все, что только можно было.

Много зарабатывать на племенном деле Людмиле Кравченко пока не удается. Основной источник денег для разведения быков - свиноводческое хозяйство, оно расположено в другом месте и дает устойчивый поток финансов. А сейчас к быкам Людмила Петровна добавила еще и коз. Но и это дело пока вложений требует больше, чем дает отдачи.

Только бизнес

На огромных воротах гаража грозная эмблема, очень напоминающая что-то из символики американского футбола. Здесь - племенной центр "Смоленский галловей".

- Все-таки к скотине надо относиться по-скотски, ну, в хорошем смысле этого слова, - один из владельцев этой фермы Тимофей Кузнецов спешивается со снегохода. - Мы никому из животных не даем клички. Потом расставаться с ними сложнее. А так, это замечательная порода, ведь галловеям нужен минимальный уход. За нашими тремя с половиной сотнями голов следит один работник. Еще есть тракторист, он сено привозит. Ну и мы…

Отец Тимофея - успешный топ-менеджер крупного банка. Ферма досталась семье вместе с домом в Смоленской области, который они купили у знакомых. Там уже были галловеи. И мама Тимофея Екатерина решила не бросать животных, продолжить дело, начатое предыдущим владельцем.

- Знаете, часто бывает так, что успешные бизнесмены организуют своим женам небольшое дело: салон красоты, студию маникюра, турагентство, - размышляет она. - А мне вот два года назад досталась ферма. Наверное, это мое. Я с весны, как началась пандемия, с младшими детьми уехала сюда и вот уже скоро год, как живу в деревне. Тимофей окончил вуз и тоже перебрался к нам. Мы освоили все манипуляции, которые надо выполнять с этими животными, все можем делать сами. Ну и серьезно обновили все оборудование, чтобы проще было работать со скотом.

Идем вдоль загонов. Картина очень похожая: милашки-галловеи сгрудились у пирамидок с сеном и мирно его жуют. Перевариваю новую информацию. Если бык обладает такой импатией, то и 2021 год может оказаться вполне милым. Все-таки 21 - цифра, скорее, счастливая.

На этой ферме иной принцип содержания животных, и в дальнем вольере, выходящем к полю, живут холостые бычки. Это сделано специально - из ближайшего леса несколько раз приходили волки. Похожие в других ситуациях на безобидных овечек, быки-галловеи смогли дать им отпор. Так их и оставили с краю охранять коров и телят от непрошеных гостей.

Опять повод задуматься. С виду галловей - животное смирное и безобидное. А тут, получается, вполне может за себя постоять. Но что это дает для моей экстраполяции - совершенно непонятно.

- Тут есть система наблюдения, спутниковый интернет, - продолжает Тимофей. - Из любой точки мира можно посмотреть, как обстоят дела на ферме. Поэтому мы за свое стадо спокойны.

- А что с деньгами? Получается зарабатывать?

Тимофей и Екатерина переглядываются.

- Для мяса галловея - действительно, очень хорошего, но не сказать, чтобы уникального, - как такового рынка сбыта нет, а стоит оно дороже обычной говядины, - объясняют владельцы "Смоленского галловея". - И сама порода не так распространена, нам вместе с другими фермами трудно создать такой поток мяса, чтобы можно было его как-то продвигать. Сейчас продумываем варианты кооперации и схему сбыта. Есть некоторые задумки.

Пока мы обсуждаем, как можно зарабатывать на этих бычках, работник Кузнецовых устраивает цирковое шоу: сначала пересаживается с лошади на быка и некоторое время катается на нем по загону, а потом и вовсе встает ногами на спину животному. Бык спокойно стоит, не пытаясь как-либо протестовать.

А вот это добрый символ. Главное, не слишком расслабиться за такой покладистый год. Интересно, кто у нас там следующий по гороскопу? Не помню, а интернет на ферме не ловит.

- Очень добрые, абсолютно ручные, - в очередной раз констатирует Екатерина. - Мы и от кличек отказались, что бы не так привязываться к ним. Потому что как только ты дашь галловею имя, ни зарезать его, ни продать будет уже невозможно. А это неправильно, все-таки это пусть и очень милый, но скот.

На обратном пути, километров через десять после Вязьмы, меня вдруг осенило: права Екатерина, скот - это просто скот, а бык - просто бык. Пусть и милый. Значит, год - это просто год, хотя и новый. И от его номера зависит совсем немного. А вот от того, как его прожить, измениться может почти все. Если люди будут такими же дружными, как галловеи, заботиться друг о друге и не лениться проявлять любовь к ближнему своему, все сложится хорошо.