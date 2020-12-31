Кто стал главным врагом английских танков Challenger в войне 1991 года

На начало 90-х годов главной ударной силой английских сухопутных войск были основные боевые танки Challenger I. Эти 62-тонные боевые машины, прежде всего, предназначались для противостояния бронетехнике сил Варшавского договора в Европе.

A Challenger tank from the Queen's Royal #Irish Hussars regiment, stuck in an #Iraqi trench during the fighting in #Kuwait during Operation Desert Storm; February 1991 pic.twitter.com/glwfUwPfQJ — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) December 29, 2020

Они должны были заменить устаревшие Chieftain, поступившие на вооружение в середине 60-х годов. По сравнению со своими предшественниками, новые гусеничные машины обладали многослойной броней, усовершенствованной системой управления огнем с тепловизорами. Однако 1200-сильный дизельный двигатель V-1200 "Кондор" оказался недостаточно мощным для столь тяжелого танка, который считался самым медленным из представителей западного третьего поколения и развивал по шоссе всего 56 км/ч, тогда как ровесники разгонялись до 70 км/ч. Запас хода по топливу также не являлся рекордным - 400 км.

Некоторые из специалистов считали архаизмом основное его вооружение - 120-мм нарезную пушку, уступавшую по своим характеристикам гладкоствольным орудиям. Но, как оказалось, L11A5 вполне успешно боролась с разработанной в 50-е годы советской техникой иракской армии, совершившей агрессию против Кувейта в 1990 году.

В составе многонациональной группировки более 150 Challenger I были брошены в бой в феврале 1991 года. Судя по опубликованным материалам, им противостояли соединения противника, оснащенные в основном средними Т-55, которые не могли на равных тягаться с современной натовской техникой. Поэтому неудивительно читать об английских "рекордах", вроде поражения "пятьдесят пятых" на дистанциях в 3600 и 4700 метров. Всего англичанам, якобы, удалось уничтожить три сотни бронемашин противника. При этом безвозвратно потерян был лишь один танк.

Главным врагом британцев оказалась сама пустыня, нередко техника выходила из строя из-за различных поломок. К тому же большая боевая масса отрицательно сказалась на проходимости. Танки порой, как на обнародованных фотографиях, не могли с ходу преодолеть обычные полевые укрепления иракцев, и вызволить застрявшие было очень большой проблемой.

Challenger I сравнительно недолго прослужили в британской армии, через 10 лет после начала серийного производства их стали заменять на новую модификацию, правда и в ней остались "хронические болезни" английской бронетехники.