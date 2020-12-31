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31.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

"Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?": отвечаем на вопросы про Новый год

Текст: Мария Шепталова
Каким бы сложным и непредсказуемым ни был уходящий 2020-й, мы все с особым трепетом в душе ждем наступления Нового года. Да, мы научились жить по-другому - носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, общаться в Zoom и дорожить редкими "живыми" встречами. Но никакая пандемия не лишит нас новогодней елки, традиционного оливье и Деда Мороза со Снегурочкой, которые непременно оставят подарки под елкой. Специально к новогодним каникулам сервис Яндекс.Кью рассказал "Российской газете", о чем спрашивают пользователи в ожидании праздника и что отвечают им эксперты.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

1. Как отмечали Новый Год в дореволюционной России?

В дореволюционной России традиционный для нас Новый Год не праздновался. Зато с большим размахом отмечалось Рождество, как и в других странах Европы. Само Рождество Христово - это один из важных праздников, который отмечают все христиане мира. Он отмечается 25 декабря по юлианскому (7 января по григорианскому) календарю.

Фото: REUTERS
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Рождественская елка

20 декабря 1699 года по возвращении из-за границы Петр издал указ, в котором предписал вести летосчисление от Рождества Христова, а первым днем нового года считать 1 января, а не 1 сентября. Этим же указом вводился в обиход обычай пускать ракеты, зажигать огни, устраивать маскарады в день Нового года, а также "украшать дома от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых". (Традиция ставить елку на Руси впервые появилась при Петре Первом. Однако сохранились данные, что жители Немецкой Слободы в Москве ставили рождественскую елку еще до петровских реформ).

Сама традиция наряжать елку появилась в Германии, откуда затем распространилась на всю Европу. Сначала рождественская елка была доступна только аристократии, но к концу XIX века стала обычным явлением и среди крестьян. Разница между елками была только в украшениях (у дворян на елке мог быть шоколад, сладости и яблоки, у крестьян - все было скромнее).

Рождественский стол

В Рождество подавали запеченного поросенка или гуся, пироги, разносолы, сладости. Среди напитков доступным и популярным считался сбитень (алкогольный для взрослых и безалкогольный для детей). Шампанское появилось на столах только в начале XIX века - после победы над Наполеоном его оценили русские солдаты, а позже оно пришлось по вкусу и знати.

Гулянья

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Аристократы устраивали пышные балы, дамы наряжались в роскошные платья, а кавалеры - в парадные мундиры. У простых людей были хороводы, гулянья на улицах. Люди ходили друг к другу в гости и поздравляли с благим праздником, дарили подарки. На центральных площадях городов устраивались театральные представления, катки, ледяные горки и катание на лошадях.

2. Почему мандарины ассоциируются с Новым годом?

На самом деле все просто: зима - сезон сбора мандаринов. В советские времена с фруктами были проблемы в Москве, Ленинграде и прочих "немандаринородных" местах. В какой-то момент власти решили класть в новогодний подарок детям помимо конфет, вафель и печенья еще и один-два мандарина. Так фрукты стали "новогодними". Похожая функция закрепилась за апельсинами благодаря литературному штампу "отнести апельсины в больницу другу".

Фото: iStock

3. Как сделать новогоднюю елку экологичнее?

Удивительно, но факт: живая елка оказывает меньший эффект на экологию, чем искусственная. Дело в том, что углеродный след живой двухметровой елки при утилизации составляет от 3.5 (если ее сжигают или отправляют в измельчитель древесины) до 16 кг CO2 (на городской свалке). А углеродный след искусственной елки - свыше 40 кг CO2. Однако и искусственную елку можно сделать экологичной: нужно использовать ее около 10 лет, а затем правильно утилизировать.

Фото: iStock
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Самой экологичной альтернативой считается "аренда" елки в кадке. В Европе это обычная практика: в декабре вам привозят елку, а после праздников забирают и высаживают обратно. 85-90% елок выживают после пересадки, и уже через два года они могут быть использованы в аренду снова.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

4. Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?

В фольклоре прообразами Деда Мороза считаются различные хтонические существа. Если обратиться к некоторым фольклорным произведениям, то можно узнать, что женой Деда Мороза была Ледяная Баба. И была у них дочка - Снегурочка.

В старославянской традиции прообразы этих языческих божеств были далеко не добрыми: знакомство с любым из них для простого человека заканчивалось плохо.

Фото: iStock
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Было еще одно могущественное существо - Зима, которой подчинялись все остальные божества. Некоторые народы Севера молились ей и именно у нее просили милости.

Есть поверье, что если прогневать Зиму, то она пошлет троицу для наказания провинившихся. Мороз морозил все вокруг, Ледяная Баба устраивала гололедицу, а Снегурка - посыпала снежком все вокруг.

5. Почему оливье так популярен на новогоднем столе в России?

В советское время этот салат назывался "Московский" и популярность приобрел в конце 80-х - начале 90-х годов XX века благодаря простому рецепту и доступным для всех слоев населения продуктам в составе.

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Интересно, что салат, который мы называем "Оливье", во всем мире известен как Russian Salad. И он имеет мало общего с настоящим салатом "Оливье", ставшим знаменитым в России XIX века.

Вот один из вариантов рецепта из книги Пелагеи Павловны Александровой "Руководство к изучению основ кулинарного искусства" 1897 года: "основными ингредиентами являются: рябчики, картофель, огурцы, Провансаль, салат (латук), раковые шейки, ланспик, каперсы и оливки".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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