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31.12.2020 10:03
Рубрика: Спорт

Ларионов прокомментировал победу над шведами в овертайме на МЧМ

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов отметил игру в большинстве своей команды в победном матче против Швеции.

В заключительном матче группового раунда россияне рано утром 31 декабря в овертайме переиграли команду Швеции - 4:3. Три из четырех шайб подопечные Игоря Ларионова забросили при игре в большинстве. Именно этот компонент и отметил главный тренер после матча.

С кем может сыграть Россия в четвертьфинале МЧМ по хоккею

"Этот матч был непростым. Мы ожидали, что шведы будут играть в такой хоккей. Я счастлив, что все выложились на все сто процентов и приложил все усилия для победы. Наши три гола в большинстве - это очень важный момент. Мне понравилось, как ребята действовали при численном преимуществе. Эти голы помогли нам победить. Мы не думали о рекорде шведов по количеству побед на групповом этапе. Для нас это было неважно", - цитирует Ларионова Sport24.

Главный тренер сборной России также рассказал о том, что травмированный Егор Чинахов идет на поправку и может быть сможет сыграть в четвертьфинале.

Также Ларионов рассказал о том, почему в овертайме команда играла именно в таких сочетаниях.

"В плане овертайма мы понимаем потенциал каждого игрока, обсудили пары нападающих, которые могут сделать результат. Овертайм показал, насколько терпение, мастерство и талант могут решать исход встречи. Этот опыт нам очень поможет", - сказал он.

У Игоря Ларионова спросили о судействе, так как по ходу матча несколько раз принимались не самые очевидные решения. Но наставник россиян уверен, что несмотря на работу арбитров команде нельзя столько удаляться.

"Нет претензий к судейству. Все ошибаются. Игроки, судьи. Вопрос в эмоциональном настрое. Эмоциональная игра, эмоции перехлестывали. Мы предупреждали, что терпение и дисциплина - главные компоненты успеха. Архисложно играть с сильными командами столько времени в меньшинстве. Обратили на это внимание в перерыве. Это будет уроком, мы много раз получали в таких матчах необоснованные удаления. У молодых ребят происходят такие вещи. Объясним им, что у нас нет времени для таких моментов, мы не имеем права удаляться. Особенно, когда вдали от чужих ворот и личные обиды", - цитирует Ларионова "Чемпионат".

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