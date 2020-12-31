Лукашенко поделился своим предновогодним желанием

Белорусский лидер не стал удерживать до боя курантов в секрете свое предновогоднее желание и поделился им 31 декабря с сотрудниками центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Кстати, желание у главы государства одно: "чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо" за совершенное в Беларуси в минувшие десятилетия. "Ведь сделали немало, но большое видится на расстоянии", - констатировал президент и выразил уверенность, что что нынешнему поколению повезло, что именно они "построили первое суверенное и независимое государство".

Правда, допускает Лукашенко, сейчас кому-то это событие может показаться незначительным. Но "пройдет время - будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали. То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", - резюмировал он.

Ответил белорусский лидер и на вопрос о том, как он проведет Новый год, заметив кратко, что "как обычно". И с улыбкой добавил, что когда все поднимают бокалы, "хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым". И напомнил в очередной раз, что он - "человек непьющий".

И это отнюдь не пиар, заверил глава государства, пояснив, что в главные праздничные дни он всегда на посту. "Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил Лукашенко. Дело в том, рассказал он, что оно записывалось в необычном формате, и будет интересно оценить, что получилось в итоге.