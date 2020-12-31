Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

От имени главы белорусского государства поздравления с Новым, 2021 годом направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам зарубежных государств и руководителям международных организаций, сообщил 31 декабря источник в администрации Александра Лукашенко.

В частности, президент РБ поздравил президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

Поздравления были также адресованы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому лидеру страны Нурсултану Назарбаеву, главе Молдовы Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, председатель КНР Си Цзиньпин, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, глава Сербии Александр Вучич и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и президент ОАЭ Халиф бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный канцлер Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент США Дональд Трамп, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро Рус, президент Сирии Башар Асад, королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король бельгийцев Филипп, король Испании Филипп VI и король Швеции Карл XVI Густав.

Поздравления от имени белорусского лидера направлены руководителям международных и региональных организаций, в том числе генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову и ряду других. Послания направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск.

В адрес белорусского руководителя также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Туркменистана, ОАЭ, Египта, Нигерии, Армении, Палестины, Кувейта, Сирии, Иордании, Бахрейна, Андорры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

Кроме того, поступили поздравления и от руководства международных организаций, включая Союзное государство, ЕАЭС и СНГ, ОДКБ, ШОС и Международный валютный фонд.