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Рубрика: В мире

Макрон: Любой француз сможет пройти вакцинацию от коронавируса в 2021 году

Каждый житель Франции получит возможность в 2021 году пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил президент республики Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к своим соотечественникам.

Фото: AFP/Ludovic Marin
Макрон покинул Версаль после самоизоляции из-за COVID-19

"Любой француз, который этого пожелает, должен получить возможность пройти вакцинацию в 2021 году", - сказал Макрон.

В своей речи президент Франции отметил единство и стойкость граждан страны в период пандемии, а также отдал долг памяти 64 тысячам человек, которые скончались в республике от COVID-19.

В то же время Макрон признал, что эпидемия будет влиять на ситуацию в республике как минимум до весны.

"В 2021 году мы сможем противостоять санитарному, экономическому кризисам, которые не заканчиваются 1 января", - заявил Макрон, добавив, что надеется на вакцину, "которую человечество смогло создать всего за один год".

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

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