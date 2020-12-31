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31.12.2020 12:10
Рубрика: Экономика

Мастера красоты пострадали от пандемии сильнее всех фрилансеров

Текст: Вера Колерова
Портал Profi.ru провел исследование основных категорий фрилансеров, чтобы выяснить, кто ощутил последствия пандемии сильнее. Опрашивались мастера красоты, репетиторы и мастера по ремонту. Самые пострадавшие - парикмахеры и косметологи: у 64% из участников опроса работы стало меньше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Половина мастеров красоты признались в снижении доходов в этом году, 35% смогли заработать столько же, как и в прошлом году, 15% - даже больше. При этом снижение цен на услуги косметологов и парикмахеров отметили 55% респондентов (30% говорят о сохранении уровня цен, 15% - об их росте).

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В ремонтных услугах свои изменения: мастера из-за пандемии стали браться за любые заказы, даже очень удаленные от их места проживания. Об этом говорят 27% респондентов. Впрочем, для 49% участников опроса география их работы не изменилась, а 15% продолжают работать только в пределах своего района. Что касается объемов работы, то 33% утверждают, что заказов стало больше, 34% - что меньше, а для 24% ничего не изменилось. Однако заработать в среднем мастера ремонта смогли все-таки меньше, чем в 2019 году: об этом сказали 38% опрошенных, у 36% доход не изменился, а 27% сумели его даже увеличить.

Репетиторы в 2020 году пережили большую перемену. 51% участников опроса перешли на дистанционную работу, как бы это ни казалось поначалу трудно. 29% респондентов давно освоили этот удаленный формат обучения, и только 15% по-прежнему учат в очном режиме. "Трудно было переключиться на дистанционное обучение. Не знала, как организовать работу, как демонстрировать материал, как проверять домашнее задание. Понадобилось два месяца, чтобы полностью перестроиться. Сейчас всё отлично, даже лучше, чем я могла предположить", - комментирует Людмила Николаевна, репетитор по русскому языку с сервиса Profi.ru.

Но даже переход в онлайн не позволил репетиторам сохранить прежний объем работы. У 38% участников опроса работы стало меньше, у 30% - больше, у 26% - столько же. У большинства репетиторов цены на услуги остались на уровне 2019 года, при этом у 40% из них общий уровень дохода по сравнению с 2019 годом снизился.

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