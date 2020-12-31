Медведев поздравил россиян с Новым годом

Поздравляя страну с Новым годом, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев отметил, что уходящий 2020 год был очень трудным и принес тяжелые испытания. "Мы столкнулись с новой, опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность, - заметил он. - А в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить".

- Но нам удалось сделать многое, чтобы помочь друг другу. Мы не позволили экономическим и социальным последствиям пандемии стать разрушительными, - считает Медведев. - Но главное - в нашу жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка, и они обрели свое изначальное, очень важное для каждого человека значение.

Замглавы Совбеза пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастья.