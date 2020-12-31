Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг. Об этом говорится в тексте ее новогоднего обращения к населению страны, который распространила пресс-служба кабмина ФРГ.

"Позвольте напоследок сказать кое-что личное: через девять месяцев выборы в Бундестаг, на которых я больше не буду выдвигать свою кандидатуру. В связи с этим, по всей видимости, сегодня в последний раз я как канцлер могу обратиться к вам с новогодним обращением", - сказала Меркель.

Она также отметила, что за последние 15 лет ни один уходящий год не казался таким тяжелым. "Никогда мы, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, не встречали новый год с такой надеждой", - заявила канцлер.

Напомним, что Меркель уже неоднократно заявляла, что не намерена больше выставлять свою кандидатуру от консервативного блока ХДС/ ХСС на пост главы немецкого правительства и планирует по истечении срока полномочий уйти из политики. Следующие выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Отметим, что по традиции президент Германии обращается к гражданам на Рождество, а канцлер - в канун Нового года.