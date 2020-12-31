Мясников назвал усугубляющую похмелье привычку

Врач Александр Мясников назвал поход в баню в первый день Нового года - опасным для жизни мероприятием. Но относится это не ко всем. В зоне риска - любители выпить лишнего.

"Что такое похмелье? Это сильнейшее обезвоживание организма. Это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Очень может быть, что ты потеряешь в бане сознание, а то и окочуришься", - поделился своим мнением специалист. В программе "О самом главном" он напомнил, что единственный способ избежать похмелья - умеренность. И важную роль играет не градус напитка, а количество выпитого.

"Если вы хотите меньше опьянять, то советую за несколько часов до застолья выпить небольшое количество алкоголя, а потом рюмку подсолнечного масла", - посоветовал врач. Мясников также напомнил о продуктах, которые обязательно должны быть на праздничном столе: вареный картофель, холодец, суп, жирная и обильная пища.