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31.12.2020 15:23
Рубрика: Экономика

Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год

Текст: Ольга Игнатова

Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год: он составит 11 301 рубль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 223 рубля, для пенсионеров - 9 299 рублей, для детей - 11 203 рубля.

В Минтруде напоминают, что прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от 3 до 7 лет, региональные меры поддержки.

Прожиточный минимум 2020 года исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в состав потребительской корзины. Прожиточный минимум за III квартал составил на душу населения 11 606 рублей, трудоспособного населения - 12 542 рубля, пенсионеров - 9 519 рублей, детей - 11 580 рублей. Эти значения уже утверждены приказом минтруда. Прожиточный минимум за IV квартал составит, по прогнозной оценке, на душу населения 11 285 рублей, для трудоспособного населения - 12 225 рублей, для пенсионеров - 9 312 рублей, для детей - 11 087 рублей.

Напомним, что с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. И если прежде прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он устанавливается как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11303 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля.

Экономика Финансы Правительство Минтруд Прожиточный минимум

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