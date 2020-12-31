Мишустин поздравил страну с Новым годом

Уходящий год был непростым, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении с Новым годом и Рождеством. "Но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности", - заметил он.

- Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди - время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным, - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.