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31.12.2020 13:08
Рубрика: Власть

Мишустин поздравил страну с Новым годом

Текст: Владимир Кузьмин

Уходящий год был непростым, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин в поздравлении с Новым годом и Рождеством. "Но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности", - заметил он.

- Скоро 2021 год вступит в свои права. Впереди - время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным, - говорится в поздравлении.

Мишустин пожелал всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Новый год

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