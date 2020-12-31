Мишустин разрешил переносить кешбэк-туры

Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил переносить туры и бронь отелей, сделанные по программе туристического кешбэка, если на территории запланированного места отдыха объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Правило распространяется и на тех граждан, которые проживают в таких территориях, из-за чего не могут отправиться на запланированный отдых.

Поездка по новой дате должна быть совершена не позднее 31 декабря 2021 года, а согласовать ее надо с фирмой, сформировавшей туристическую услугу, и закрепить в дополнительном соглашении.

Программа частичного возврата средств при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года. Граждане потратили на будущий отдых около 6,5 миллиарда рублей, а сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда. Все поездки должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.